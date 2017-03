Valmierā runās par ģimenes ārsta lomu savlaicīgā prostatas vēža atklāšanā

Latvijā ar prostatas vēzi saslimst arvien jaunāki vīrieši - pat sākot jau no 40 gadu vecuma. Taču, ja vēzis tiek atklāts tā pirmajās stadijās, to ir iespējams veiksmīgi ārstēt vai pat pilnībā izārstēt. Kādi ir galvenie prostatas vēža riska faktori; kāda loma prostatas vēža diagnostikā un ārstēšanā ir ģimenes ārstam; kad, kādiem pacientiem un kāpēc nepieciešamas papildus pārbaudes – par to un citiem vīriešu veselības jautājumiem, 2. martā seminārā Vidzemes slimnīcas un apriņķa ģimenes ārstiem stāstīs Vidzemes slimnīcas urologs Dainis Vorps.





Prostatas vēzis ir ārstējama slimība, tomēr Latvijā 10 gadu laikā no ielaista un neārstēta prostatas vēža miruši pavisam 4000 stiprā dzimuma pārstāvji. 2015. gadā no prostatas vēža miruši 392 vīrieši pašos spēka gados, lielākā daļa (96.6%) vecumā ap 60 gadiem.No visiem 2015. gadā atklātajiem prostatas vēža gadījumiem, 45% tika atklāti Rīgas un Pierīgas reģionā, bet lielākā daļa (55%) Latvijas lauku reģionos.





“Pēdējo trīs gadu laikā Vidzemes reģionā diagnosticēti vairāk kā 300 jauni prostatas vēža gadījumi. Nopietna problēma Latvijas reģionos ir nepietiekama ārstu pieejamība, tajā skaitā, arī urologu trūkums. Taču, uzlabot savu veselības stāvokli un atklāt dažādas slimības laikus, var palīdzēt arī ģimenes ārsts. Prostatas vēža saslimstība palielinās pēc 50 gadu vecuma, tāpēc ikvienam būtu nepieciešams apmeklēt savu ģimenes ārstu un lūgt nosūtījumu uz analīzēm, lai veiktu prostatas specifiskā antigēna (PSA) testu. Svarīgi ir rūpēties par savu veselību, lai ikviens kopā ar saviem bērniem un mazbērniem varētu nodzīvot laimīgas vecumdienas,” situāciju komentē Latvijas urologu asociācijas prezidents Pēteris Vaganovs.





Pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem, pēdējo trīs gadu laikā ir pieaudzis jaunatklāto prostatas vēža gadījumu skaits, kas liecina, ka vīrieši Latvijā sākuši pievērst uzmanību savai veselībai un devušies to pārbaudīt pie speciālistiem. Ievērojami pieaudzis arī to pacientu skaits, kuriem prostatas vēzis konstatēts tā pirmajās stadijās - trīs pēdējo gadu laikā, salīdzinot ar ielaistajiem gadījumiem (943), diagnosticēts divreiz lielāks prostatas vēža gadījumu skaits tā pirmajās stadijās (1860). Šie vīrieši, visticamāk, tiks veiksmīgi ārstēti vai izārstēti pilnībā un tādējādi glābti no priekšlaicīgas un nevajadzīgas nāves.





“Ģimenes ārstam ir milzu loma savlaicīgā prostatas vēža diagnostikā, jo nereti tieši ģimenes ārsts ir vienīgais, kurš redz vīrieti “riska” vecumā (īpaši lauku reģionos) un var nozīmēt veikt pirmos nepieciešamos izmeklējumus, un nepieciešamības gadījumā, aicināt doties pie urologa. Bieži ir gadījumi, kad atklājot prostatas vēzi tā pirmajās stadijās, speciālists iesaka vien aktīvu novērošanu un uzmanīgu nogaidīšanu. Pacientam rūpīgi ievērojot ārsta dotos norādījumus, šīs metodes pacientam var ilgstoši nodrošināt lielisku dzīves kvalitāti,” komentē Vidzemes slimnīcas urologs Dainis Vorps.





“Jāpiebilst, ka diemžēl bieži pacienti nesaprot, ka novērošana un nogaidīšana arī ir ārstēšana un tādas radikālas metodes, kā operācija vai starošana pat nav nepieciešamas. Pēc pētījumu datiem, reizēs, kad slimība tiek atklāta agrīnajos periodos, vidēji 58% pacientu nodzīvo 20 un vairāk gadu. Pēdējos desmit gados situācija Latvijā ir ievērojami uzlabojusies, lielā mērā pateicoties urologu un ģimenes ārstu sadarbībai, tomēr vēl aizvien ir daudz gadījumu, kad slimība tiek diagnosticēta novēloti,” situāciju komentē Latvijas urologu asociācijas prezidents Pēteris Vaganovs.





Seminārā ar savām zināšanām un pieredzi dalīsies arī VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu slimību klīnikas virsārste, pediatre – infektoloģe Gunta Laizāne, kura iepazīstinās ģimenes ārstus ar kuņģu zarnu trakta darbības traucējumiem bērniem un sniegs rekomendācijas, ar kurām ģimenes ārsti varēs dalīties ar bērnu vecākiem par bērnu aprūpi.





Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociāciju.