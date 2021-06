Valkas sporta klubi turpina trenēties, gaidot iespējas sacensties

Kamēr Latvijā bez skatītājiem notiek tikai profesionālo sporta komandu sacensības, amatieriem jāturpina trenēties un cerēt, ka agrāk vai vēlāk no valdības un federācijām tiks saņemta “zaļā gaisma” un sacensības beidzot drīkstēs aizvadīt arī tie, kas nespēlē augstākajās līgās. “Ziemeļlatvija” sazinājās ar Valkas futbola, florbola, volejbola un basketbola klubu pārstāvjiem, lai noskaidrotu, ar ko šobrīd nodarbojas Valkas komandas un kādas ir to cerības šogad aizvadīt sacensības.

Kā pastāstīja futbola kluba “Valka” treneris Raivis Graņics, šobrīd līdz galam nav skaidrs, vai trešās līgas sezona vispār notiks, pēc vienas no versijām, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tā varētu tikt atcelta, taču jaunpieņemtie atvieglojumi no 15. jūnija teorētiski varētu viest kādu cerību.

“Latvijas Futbola federācija šobrīd aktīvi komunicē ar valdību par iespējām aizvadīt turnīrus. Viens no jautājumiem, kas varētu izšķirt to, vai sezona varēs notikt, ir – vai klubi ir gatavi vakcinēties. Tomēr skaidrs, ka, līdzīgi kā visā Latvijas sabiedrībā, arī futbola klubos daļa spēlētāju atsakās no vakcinēšanās, tāpēc šāds plāns īsti nedarbosies,” skaidro R. Graņics.

Komanda šobrīd turpina trenēties – trīs reizes nedēļā notiek kopīgie treniņi, turklāt katrs spēlētājs pats vēl aizvada individuālu treniņu darbu.

Gaidot jauno sezonu, “Valkas” futbolisti Valgā aizvadījuši spēli ar vietējo “Warrior”. Spēlē piedalījās tikai tie Valkas kluba spēlētāji, kas ikdienā dzīvo Valkas novadā un drīkst šķērsot robežu. Tā iemesla dēļ Valkas komandas sastāvā pārsvarā bija skolēni un tai nevarēja palīdzēt tie futbola kluba “Valka” pamatsastāva spēlētāji, kas nav valcēnieši vai novada iedzīvotāji. Lai arī valcēnieši zaudēja ar 0:5, komandas treneris pauda apmierinātību ar jauniešu parādīto sniegumu.

Ar šo spēli Valkas futbola klubs kļuva par pirmo Latvijas amatieru futbola komandu, kas aizvadījis oficiālu pārbaudes spēli.

Līdzīgi kā futbolistiem, arī florbola klubs “Valka” šobrīd nevar aizvadīt spēles Latvijā. Pirmās līgas čempionāts tika apturēts rudenī pēc trim aizvadītām spēlēm, un šobrīd šķiet, ka sezona varētu atsākties tikai rudenī.

“No tās informācijas, kas nāk no Latvijas Florbola savienības, var saprast, ka vasarā, visticamāk, sezona netiks atsākta, jo vasara ir atvaļinājumu laiks, daudzi spēlētāji ir ģimenes cilvēki, tāpēc šobrīd tiek runāts par sezonas atsākšanu rudenī,” skaidro kluba treneris Ilvars Rullis.

Valkas florbolisti turpina uzturēt sportisko formu, divas reizes nedēļā aizvadot āra treniņus Valkas stadionā izveidotajā florbola laukumā, spēlētāji sporto arī individuāli.

“Pagājušajā vasarā mums veiksmīgi izdevās aizvadīt pārbaudes turnīru Ogrē, kurā ierindojāmies otrajā vietā. Ja šovasar ļaus, mēģināsim arī uzspēlēt kādā pārbaudes turnīrā,” atklāj I. Rullis.

Sazinoties ar volejbola kluba “Valka” treneri Jāni Bomiņu, “Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka volejbolisti aktīvi trenējas pludmales volejbola laukumos.

“Trenējas gan puikas, gan meitenes, gan arī vīri sākuši trenēties. Trenējamies katru dienu ‒ gan darbdienās, gan arī brīvdienās,” skaidro treneris.

“Gaidām, ko teiks federācija, bet pieļauju, ka jūnijā vai jūlijā drīkstēs notikt pludmales volejbola sacensības, kurās mēs startēsim. Šovasar arī kopā ar rīdziniekiem plānojam aizvadīt nometni Kārķos,” stāsta J. Bomiņš.

“VEF basketbola akadēmijas Valkā” treneris Jānis Butāns stāsta, ka Latvijas Basketbola savienība 2020. gadā uzsākto basketbola sezonu izsludinājusi par izbeigtu.

“Sanāk, ka mēs pagājušo sezonu noslēdzām ar simts procentu bilanci – aizvadījām divas pārbaudes un divas čempionāta spēles un visās četrās uzvarējām,” jokojoties uz pārtraukto basketbola sezonu atskatās treneris.

Šobrīd pieejamā neoficiālā informācija liecina, ka šovasar Latvijā nenotiks arī 3x3 sacensības, tāpēc valcēnieši nolēmuši doties spēlēt uz Igauniju.

“Šobrīd visi esam nodevuši testus, lai, ievērojot visus noteikumus, varētu doties uz 3x3 basketbola spēlēm Tallinā,” stāsta J. Butāns. “Bijām saņēmuši arī uzaicinājumu spēlēt Lietuvā, taču sapratām, ka attāluma dēļ tas mums nav izdevīgs brauciens. Plānojam šovasar ik pa divām nedēļām uzspēlēt kādā turnīrā, nākamais pēc Tallinas mūsu plānos ir Valkas – Valgas pilsētas svētku 3x3 basketbola turnīrs.”

Jānis Butāns atklāj, ka šobrīd komandai ir jauns sastāvs un šādas vasaras spēles ir ļoti labas, lai spēlētāji sāktu pierast viens pie otra, “apbružātos”, gatavojoties nākamajai basketbola sezonai.

“Trenējamies āra apstākļos, izlašu dalībnieki trenējas arī zālē, dodamies trenēties arī uz Valgu,” par šobrīd notiekošo treniņu procesu skaidro J. Butāns.