26.septembris – NVA tiešsaistes darba diena „Darbs un karjera Latvijā”

26.septembrī no plkst.10.00 līdz 16.00 platformā www.europeanjobdays.eu norisināsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) rīkotā tiešsaistes darba diena „Darbs un karjera Latvijā”, kurā ar Latvijas darba devējiem e-vidē satiksies darba meklētāji, kas dzīvo gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Akcijas laikā darba meklētāji varēs atrast labi apmaksātu darbu Latvijā, bet Latvijas darba devēji – kvalificētus darbiniekus. Darba devēji tiešsaistes akcijā darba meklētājiem piedāvās darba vietas ar atalgojumu virs 1000 eiro. Gan darba devējiem, gan darba meklētājiem dalība pasākumā ir BEZ MAKSAS!

Ja esat darba meklētājs un gribat atrast labi apmaksātu darbu Latvijā, Jums vēl ir iespēja reģistrēt savu profilu platformā www.europeanjobdays.eu dalībai pasākumā „Darbs un karjera Latvijā”, pieteikties vēlamajai vakancei un vienoties ar darba devēju par darba intervijas laiku pasākuma dienā – 26.septembrī! Darba meklētāji saņem arī paziņojumus par jaunu darba devēju un vakanču reģistrāciju platformā.

Ja esat darba devējs un meklējat kvalificētu speciālistu vakancei ar atalgojumu virs 1000 eiro, platformā www.europeanjobdays.eu Jūs vēl varat pagūt reģistrēt sava uzņēmuma profilu dalībai pasākumā „Darbs un karjera Latvijā”, pieteikt vakanci, kā arī publicēt sava uzņēmuma prezentāciju starptautiskās atpazīstamības veicināšanai.

Šobrīd ap 70 Latvijas darba devēju tiešsaistes akcijai „Darbs un karjera Latvijā” ir reģistrējuši jau 1150 brīvas darba vietas ar atalgojumu virs 1000 eiro. Darba devēji pārstāv tādas nozares kā informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (Amber Studios, Bite Latvija, Cognizant Latvia, Elrrik, Emergn Latvia, Evolution Latvia, Geidans Solutions Latvia, mtc. Riga, Tele2, Tet, Tieto Latvia, Visma Labs), rūpniecība un ražošana (Biosan, Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca, Dinair Filton, Dižozols plus, Latvijas Balzāms, Logitech Production, Polipaks, Severstal Distribution, SSI Schaefer, Stenders, Stiga RM, Valmieras stikla šķiedra), metālapstrādes pakalpojumi (LSEZ, Trelleborg Wheel Systems Liepaja), pārtikas ražošana (Meat Union, Orkla Latvia), būvniecība (Skonto Plan Ltd, Skonto PREFAB), nodokļu jautājumu konsultēšanas pakalpojumi (Cabot Latvia,) apdrošināšanas pakalpojumi (BTA Baltic Insurance Company, ERGO Insurance SE Latvian branch/ ERGO Life Insurance SE Latvian branch), viesmīlības pakalpojumi (AC Hotel by Marriot Riga, Mogotel, Tiamo grupa), farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības pakalpojumi (Sentor farm aptiekas), medicīnas pakalpojumi (Jelgavas poliklīnika, MFD veselības grupa, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Vidzemes slimnīca), drošības un apsardzes pakalpojumi (G4S Latvia, Securitas Latvia), mežsaimniecības pakalpojumi (Latvijas valsts meži), mājokļa labiekārtošanas pakalpojumi un preces (Krassky, Paul Mason Properties/IKEA), būvdarbu pakalpojumi (Silver Standart Houses), transporta pakalpojumi (Rīgas satiksme), pasažieru aviopārvadājumi (Airbaltic Corporation), aviotransporta pakalpojumi (Starptautiskā lidosta Rīga), komunikāciju pakalpojumi (Training Lab), mazumtirdzniecība (Circle K Business Centre, Latvijas Balzāms veikals, Stockmann, Swecon, VITA mārkets), kravu iekraušanas un izkraušanas pakalpojumi (Ventspils naftas termināls), uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumi (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) un citi pakalpojumi (Amplexor Latvia, Eugesta, Your Move, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Transcom Worldwide Latvia, Ventspils naftas termināls), darbu piedāvā arī Ekonomikas ministrija, Nacionālie bruņotie spēki, Valsts nekustāmie īpašumi un Valsts robežsardze.

Tiešsaistes darba dienas dalībniekiem tiks piedāvāta arī lieliska iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas - uz reģistrēto lietotāju jautājumiem tiešsaistē atbildēs NVA, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts darba inspekcijas (VDI), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM), kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvji.

Tiešsaistes darba diena „Darbs un karjera Latvijā” būs arī sava veida tilts, kas savienos mūsu valsts darba devējus un Latvijas valstspiederīgos darba meklētājus, kuri šobrīd dzīvo ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijas darba tirgū. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, PMLP, VSAA, VARAM, LIAA, VDI, VID, “Tele2” sociālo kustību “Latvija strādā” un projektu Your Move.