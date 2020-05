28.maijā notiks tiešsaistes seminārs “Tūrisms Vidzemē – atbilde vīrusam”

Covid-19 pandēmijas apstākļi mainījuši arī Vidzemes tūrisma un viesmīlības jomas uzņēmēju ikdienu. Par to, kā veiksmīgi strādāt, nodrošinot nepieciešamos piesardzības pasākumus, atsākoties ciemiņu uzņemšanai, kā radoši attīstīt jaunus produktus un sadarbības formas, informēs tiešsaistes seminārā “Tūrisms Vidzemē – atbilde vīrusam”. Tas notiks 28. maijā no plkst. 10.00 – 12.00 (pievienošanās no plkst. 9.40) tiešsaistes platformā “Zoom”. Semināru organizē Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Uzņēmējdarbības centrs. Lai reģistrētos tiešsaistes semināram, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu (pieejama šeit).

Semināra galvenais temats būs veltīts risinājumu meklēšanai, lai tūrisma un viesmīlības nozarē Vidzemē strādājošie uzņēmēji, kuru darbību skārušas COVID-19 ierobežošanas sekas, saņemtu praktiskus ieteikumus, kā turpināt savu darbību un droši uzņemt ciemiņus, vienlaikus domājot par jaunu piedāvājumu veidošanu veiksmīgākai krīzes pārvarēšanai.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava informēs par LIAA izstrādātajiem ieteikumiem dažādiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem COVID-19 profilakses ievērošanai, kā arī iepazīstinās ar iecerēm vietējā tūrisma veicināšanai, piemēram, kampaņu “Atklāj Latviju droši”, kā arī pastāstīs par iecerēto Baltijas tirgos un iespējamo atbalstu mārketingam pēckrīzes periodā.

Savā pieredzes stāstā par pielāgošanos jaunajiem apstākļiem, kad ir spēkā ārkārtas situācijas ierobežojumi, un sadarbošanos ar citiem tūrisma nozares uzņēmējiem dalīsies Sigita Klētniece, “Cēsis Inside” radītāja un vides gide. Došanās dabā šobrīd kļūst arvien populārāka, tālab svarīgi saprast, kā to darīt atbildīgi un dabai draudzīgi. Par tūristu izglītošanas aspekta iekļaušanu “Cēsis Inside” ekskursijās arī pastāstīs Sigita. Savukārt, par dabas tūristu vajadzībām un ieteikumiem viņu uzņemšanai informēs Maija Rieksta, VPR projektu vadītāja (garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts "Mežtaka").

Ilona Platonova, VPR uzņēmējdarbības inovāciju atbalsta speciāliste, mudinot atrast jaunus risinājumus, sniegs savus ieteikumus, kā pielāgot tūrisma uzņēmējdarbību COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un vēlākā periodā.

Informējam, ka pasākums tiks ierakstīts un var tikt izmantots publicitātes materiālu izveidošanai. Tīmekļa saite uz pasākumu tiks nosūtīta tikai reģistrētiem dalībniekiem.