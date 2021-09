Aicina skolēnus pieteikties konkursam “Radošais intelektuālis”

Patentu valde aicina no 8.septembra līdz 18.oktobrim skolēnus izstrādāt un iesniegt darbus konkursā “Radošais intelektuālis”, tādējādi sekmējot jauniešu izpratni par rūpnieciskā īpašuma nozīmi un pielietojumu uzņēmējdarbībā.

Konkursu organizē Patentu valde sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, biedrību “Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācija”, Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociāciju Latvijas Nacionālo grupu, kā arī biedrību “Junior Achievement Latvia”. Skolēni, apvienojoties divu līdz trīs cilvēku komandās, uzdevumus aicināti veidot atbilstoši trīs vecuma grupām: 4.– 6.klase, 7. – 9.klase un 10. – 12.klase. Katras grupas trīs labākie darbi tiks apbalvoti ar mūsdienīgām un jauniešiem aktuālām dāvanām, tostarp no internetveikala garminshop.lv viedpulksteņi “FORERUNNER 45 / 45S”, austiņas “Aftershokz Open Move”, kā arī no internetveikala eleme.eu skūteri “Razor A125 Kick Scooter Clear GS”. Viena no laureātu komandām saņems Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Skolēnu trofeju. Savukārt visi dalībnieki saņems īpašu pārsteigumu no atbalstītāju veikaliem.

Skolēni aicināti veidot trīs uzdevumus par intelektuālā īpašuma tematiku, kas būtu aktuāli darbu radītāju vienaudžiem, iedvesmu iespējams smelties no piemēriem metodiskajā materiālā “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”. Jaunieši uzdevumus aicināti veidot par šādām tēmām: intelektuālais īpašums, izgudrojumi un patenti, preču zīmes, dizainparaugi, aizsardzība pret viltošanu un rūpnieciskā īpašuma nozīmīgums uzņēmējdarbībā.

Jaunrades uzdevumus skolēni var veidot, gan fotografējot, gan filmējot, gan veidojot testus un krustvārdu mīklas, kā arī citādi radoši izpaužoties, lai tādējādi rosinātu interesi par intelektuālā īpašuma nozīmību mūsdienās un uzņēmējdarbībā. “Jauniešu pieeja dažādu uzdevumu izpildē ir daudz interesantāka un idejām bagātāka nekā pieaugušajiem, tāpēc šogad esam nolēmuši neierobežot viņus ar video konkursu, bet gan paskatīties uz šo sarežģīto tēmu daudz plašāk. Aicinām skolēnus sagatavot dažādus risinājumus, ko vienaudžiem būtu interesanti pildīt,” saka Patentu valdes direktora pienākumu izpildītāja Baiba Graube.

Skolēnu komandām izstrādātie darbi konkursam “Radošais intelektuālis” jāiesniedz līdz 2021.gada 18.oktobrim, savukārt žūrija tos vērtēs no 25. līdz 29.oktobrim. Laureātu paziņošana un labāko darbu apbalvošana plānota novembrī. Vairāk par konkursu ŠEIT.

Iepriekš Patentu valde rīkoja skolēnu video konkursu “Radi. Dari. Aizsargā”, kura mērķis bija rosināt radīt darbus, kas respektē un aizsargā zīmolus, jaunus izgudrojumus un dizainu.