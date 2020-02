Aicina Vidzemes uzņēmējus ieviest digitālos risinājumus, lai palielinātu uzņēmuma produktivitāti

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) un partneru izglītojošās kampaņas “Gudrā Latvija” ietvaros izveidots tests, kurā uzņēmumu vadītāji aicināti izmērīt sava uzņēmuma digitālo briedumu. Tikai 6% Latvijas uzņēmumu jautājumos par digitalizāciju ir augstākās līgas spēlētāji, liecina līdzšinējie rezultāti.

“Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji ir lēmumu pieņēmēji par to, cik motivēts pārmaiņām ir uzņēmums un kādus IT risinājumus ieviest. Digitālā transformācija un procesu digitalizācija nav pašmērķis, tā ir iespēja uzņēmumam palielināt efektivitāti un produktivitāti, kļūt konkurētspējīgam un galarezultātā – nopelnīt vairāk,” uzsver LIKTA prezidente, profesore Signe Bāliņa. “Aicinām katru Latvijas uzņēmumu sākt ar pirmo soli – vietnē: www.gudralatvija.lv izmērīt savu digitālās attīstības briedumu un salīdzināt to ar konkurentiem nozarē.”

Mājaslapā www.gudralatvija.lv katrs Latvijas uzņēmumu vadītājs var novērtēt sava uzņēmuma digitālo briedumu, aizpildot Digitālā brieduma testu. Tests veidots vienkāršā veidā, kurā uzņēmuma vadītājam jānovērtē, cik daudz uzņēmuma vadīšanas pamatfunkcijās tas izmanto IT risinājumus. Pēc testa aizpildīšanas uzņēmuma vadītājs saņem ne tikai padziļinātu vērtējumu un iespēju salīdzināt sevi ar konkurentiem savā nozarē, bet arī ieteikumus par to, kādus IT risinājumus tam savā uzņēmumā būtu jāievieš.

“Šobrīd valda informācijas pārbagātība par IT risinājumiem, tāpēc uzņēmumam, kas tikai sāk digitālo attīstību nav viegli informācijas daudzumā orientēties. Kampaņas mērķis ir palīdzēt vienkāršā veidā uzņēmumu vadītājiem saprast, ar ko sākt digitālo attīstību. Mūsu mērķi varēsim uzskatīt par sasniegtu, kad katrā Latvijas uzņēmumā būs sava vīzija un plāns tuvākajiem 3-5 gadiem, kā attīstīt savu uzņēmumu digitāli,” stāsta Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa.

Par kampaņu “Gudrā Latvija”

Kampaņa “Gudrā Latvija” tiek rīkota ar mērķi izglītot Latvijas vidējo un mazo uzņēmumu vadītājus par jaunākajiem IT risinājumiem, mudināt tos ieviest savos uzņēmumos, sniegt tiem nepieciešamo informatīvo atbalstu.

Kampaņu organizē: Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)

Kampaņas dalībnieki: Edisoft, Fitek, Lursoft, Microsoft Latvia, VISMA

Kampaņas atbalstītāji: BREGARDS, ELVA, Komercizglītības centrs