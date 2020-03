Aicinām uzņēmējus apmeklēt “Vidzemes biznesa dienu” Valkā

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras LTRK Vidzemes nodaļa un AS Swedbank aicina uzņēmējus pieteikties apmeklēt “Vidzemes biznesa dienu”, kas notiks šā gada 17.martā Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā.

Vidzemes biznesa diena pirmajā daļā plānotas vairākas prezentācijas, tostarp Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis uzstāsies ar prezentāciju par uzņēmējdarbības vides un darbaspēka pieejamību Valkas novadā. Ar Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras LTRK aktivitātēm, biedru aptauju par darbaspēka pieprasījumu un piesaisti no trešajām valstīm iepazīstinās LTRK valdes locekle Katrīna Zariņa.

“LTRK biedri visos reģionos vērš mūsu uzmanību faktam, ka turpinoties līdzšinējam to izaugsmes tempam, svarīga ir kvalificēta darbaspēka pieejamība. Uzņēmumi arī aktīvi izmanto iespēju piesaistīt darbaspēku no trešajām valstīm, situācijās, kad vietējo darbaroku sāk trūkt, bet produkcija jāsaražo un pakalpojumi jāsniedz. Labi ka uzņēmumi ir gatavi diskutēt un spēt definēt cik un kādi darbinieki būs nepieciešami, ieguldīt jau esošo darbinieku kvalifikācijas celšanā un vienlaikus nezaudēt konkurētspēju, piesaistot arī darbiniekus no trešajām valstīm, brīžos, kad tas nepieciešams. Šādā biznesa kluba formātā varam tikties, dalīties gan ar pozitīvo, gan negatīvo pieredzi un celt savas zināšanas arī praktiskā veidā,” saka LTRK valdes locekle Katrīna Zariņa.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģionālā vadītāja Birute Pelēce pasākuma ietvaros uzņēmējus iepazīstinās ar darbaspēka piesaisti no trešajām valstīm, sniedzot praktisku ieskatu procesa organizēšanā uzņēmumā un sadarbības aspektiem ar PMLP tendencēm un nosacījumiem. Savukārt AS Swedbank biznesa klientu apkalpošanas menedžere Dina Linde stāstīs par piecām tendencēm, kas nākamajos piecos gados ietekmēs biznesu.

Pasākuma noslēgumā norisināsies neformālas sarunas un tīklošanās, lai uzņēmēji savstarpēji varētu pārrunāt aktualitātes un veidot kontaktus turpmākas sadarbības veidošanai.

Šīs būs jau otrās Vidzemes biznesa dienas šajā gadā un formātā, tādēļ aicinām uzņēmējus būt aktīvus un izmantot iespēju un reģistrēties pasākuma apmeklēšanai, izmantojot tiešsaistes linku: https://forms.gle/9VBfMPZrECEnD8QL8