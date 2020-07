Ar ERAF atbalstu sekmēs atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās. Projektā uzaicināta pieteikties arī Smiltenes novada pašvaldība

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu deviņām reģionālās nozīmes pašvaldībām pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai pašvaldības ēkās uzlabotu energoefektivitāti un paaugstinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Projektu atlases kārtā šim mērķim paredzēti 4,3 miljoni eiro no Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem.

ES fondu programmā, kas vērsta uz primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, trešajā projektu atlases kārtā uzaicinātas pieteikties Balvu, Cēsu, Krāslavas, Kuldīgas, Madonas, Ogres, Preiļu, Smiltenes un Talsu novada pašvaldības.

Pašvaldības saskaņā ar to attīstības programmu energoefektivitātes paaugstināšanai var veikt ēku pārbūvi vai atjaunošanu, lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūvi vai atjaunošanu, kā arī iegādāties un uzstādīt atjaunojamos energoresursus izmantojošas siltumenerģiju ražošanas iekārtas.

Pašvaldību projektu koncepti un tiem paredzētais finansējuma apjoms ir noteikts ar Ministru kabineta rīkojumu. Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā paredzēts ieguldīt 286 272 eiro no ERAF, Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošanā – 730 000 eiro, Krāslavas novada pašvaldība uzstādīs saules kolektoru sistēmas Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai, investējot 144 000 eiro no ES fonda līdzekļiem, Kuldīgas novada pašvaldība ar 235 000 eiro ERAF līdzfinansējumu Mežvaldē, Rumbas pagastā veiks administratīvās ēkas "Atvasītes" pārbūvi energoefektivitātes uzlabošanai. Madonas novada pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā par 500 000 eiro no ERAF, Ogres novada pašvaldība uzlabos energoefektivitāti sporta centra ēkai, izmantojot atjaunojamos energoresursus – tur paredzētas ERAF investīcijas 287 641 eiro apmērā. Preiļu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai Preiļu BJSS Aglonas ielā 24 paredzēti 675 000 eiro no ERAF, Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā investīcijas energoefektivitātei plānotas 251 000 eiro, savukārt finansiāli apjomīgākais projekts šajā ES fondu programmas kārtā paredzēts Talsos - tur Talsu 2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanai un pārbūvei no ERAF plānots ieguldīt 1 209 500 eiro.

Kopējās ERAF investīcijas trešajā projektu atlases kārtā – 4 318 413 eiro, no ES fondu līdzekļiem sedzot līdz 85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu var iesniegt pašvaldība, tās izveidota iestāde vai uzņēmums, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai ir noslēdzis pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Projektu iesniegumus CFLA pieņems no š.g. 10. jūlija līdz 10. augustam.

ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros.