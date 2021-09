AS “Smiltenes piens” starp labāko piena produktu ražotājiem Latvijā

Ceturtdien starptautiskajā pārtikas nozares izstādē "Riga Food 2021" apbalvoti labākie piena produkti, kuru ražotāji šogad ir AS "Smiltenes piens", AS "Limbažu siers", AS "Tukuma piens", AS "Krāslavas piens" un AS "Rīgas piena kombināts", aģentūru LETA informēja pasākuma organizatori.

Konkurss notika vairākās kategorijās - "Nogatavinātie sieri", "Saldkrējuma/skābkrējuma sviests", "2020./2021.gada jaunais piena produkts", "Bioloģiskā piena produkts" un "Piena produkta iepakojums".

Bioloģiskā piena produktu konkursā 1. vieta un starptautiskās izstādes "Riga Food 2021" zelta medaļa piešķirta "Smiltenes piena" ražotajam "BIO Holandes sieram" (45%), kura meistare ir Vita Puriņa. Otro vietu un sudraba medaļu saņēma "Tukuma piena" ražotais "Eko jogurts bez piedevām" un tā meistare Sandra Firleja, bet 3. vietu un bronzas medaļu ieguva AS "Talsu piensaimnieka" ražotais Talsu pilnpiena biezpiens (9%) un meistari Dina Zazīte un Mārtiņš Raksa.

Nogatavinātā siera konkursā 1. vieta tika piešķirta "Limbažu siers" ražotajam 12 mēnešus nogatavinātajam sieram "Limbažu Grande Duro" un tā meistaram Arnim Magonim. Otro vietu saņēma "Smiltenes piena" ražotais nogatavinātais Krievijas siers (50%) un meistare Jeļena Lagzdiņa, savukārt 3. vieta tika AS "Cesvaines piena" ražotajam nogatavinātajam sieram "Pomodoro" un meistarei Sandrai Jargānei.

Sviesta konkursā 1. vietu piešķīra "Krāslavas piena" ražotajam "Skābkrējuma sviestam" un meistaram Aināram Vecelim, 2. vietu saņēma pārtikas koncerna "Food Union" ("Rīgas piena kombināts") ražotais sviests "Valmiera" (82%) un ražošanas vadītājs Ilgvars Tamanis, bet 3. vietu ieguva "Tukuma piena" ražotais sviests "Exporta" (82,5%) un meistare Linda Lietiņa.

Jauno produktu grupā "Piena dzērieni" 1. vieta tika piešķirta "Tukuma piena" ražotajam ķiršu jogurtam, jauno produktu grupā "Skābpiena produkti" 1. vieta tika piešķirta "Tukuma piena" ražotajam biezpiena jogurta krēmam ar mango un persikiem un meistarei Firlejai, jauno produktu grupā "Sieri" 1. vietu ieguva "Smiltenes piena" ražotās "Siera BOOMbas" un meistare Lagzdiņa, bet produktu grupā "Saldējums" - "Rīgas piena kombināta" ražotais krējuma apelsīnu saldējums "Ekselence" ar apelsīnu mērci baltā šokolādē un ražošanas vadītāja Natālija Šakina.

Piena produktu iepakojuma konkursā 1. vieta tika piešķirta "Tukuma piens" kulinārijas vājpiena biezpiena "Baltais" iepakojumam, 2. vietu izcīnīja AS "Latgales piens" piena produktu iepakojuma sērija, bet 3. vietu ieguva "Rīgas piena kombināts" piena "Rasēns Bubble Gum" iepakojums.

Latvijā ražoto piena produktu un iepakojuma konkursu rīko kooperatīvā sabiedrība "Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība" sadarbībā ar Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību "BT1" un Latvijas Iepakojuma asociāciju. Konkursu finansiāli atbalsta Zemkopības ministrija.

Jau ziņots, ka šogad izstādē preces un pakalpojumus prezentēs 300 uzņēmumu no kopumā 15 valstīm, tostarp no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Austrijas, Itālijas, Kanādas, Spānijas, Ukrainas. "Riga Food 2021" būs apskatāmi Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Itālijas, Spānijas un Ukrainas kopstendi. Latvijā saražoto vienkopus var iepazīt un degustēt Latvijas nacionālajā kopstendā un zivrūpniecības nozares kopstendā.

Izstāde apmeklētājiem būs skatāma līdz 11.septembrim.