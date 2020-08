Būtiski pieaugusi iedzīvotāju izpratne par bezkontakta maksājumu drošību

Kopš marta Latvijā palielināts bezkontakta karšu maksājumu limits bez PIN ievades no 25 līdz 50 eiro. Tieši pēdējā gada laikā par 60% audzis to iedzīvotāju skaits, kas ar karti maksā nopīkstinot vienmēr, kad vien tas iespējams. Augot šīs tehnoloģijas popularitātei, pieaug iedzīvotāju izpratne arī par drošības aspektiem, liecina Mastercard un Finanšu nozares asociācijas maijā veiktais Latvijas iedzīvotāju pētījums. Aptauja veikta informatīvās kampaņas #viedpircējs ietvaros.

Iedzīvotāji bezkontakta maksājumus uzskata par drošiem





Aptaujas dati rāda, ka vairāk nekā 62% Latvijas sabiedrības uzskata, ka bezkontakta maksājums ir drošs norēķinu veids. Tas ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar 2019. gada septembri, kad tā uzskatīja 42 % iedzīvotāju. Bezkontakta maksājumi kļuvuši par Latvijas iedzīvotāju ikdienu. Jau teju 75 % Latvijas iedzīvotāju ir bezkontakta maksājumu kartes, un vairāk nekā 70 % tās lieto ikdienas pirkumiem.

“Pircēji Latvijā arvien vairāk dod priekšroku ne tikai bezkontakta maksājumiem veikalā, bet arī pirkumiem tiešsaistē. Tādēļ ir svarīgi, ka iedzīvotāji rīkojas kā viedpircēji — atpazīst uzticamus tiešsaistes veikalus un izvēlas drošus maksājumu veidus. Augot e-komercijas popularitātei un attīstoties piedāvātajām iespējām, kļūst izplatītāka arī tiešsaistes krāpšana, piemēram, datu zādzība, viltus piedāvājumi, preces kvalitātes neatbilstība solītajam un citi. Laikā, kad vairums sabiedrības pavada vairāk laika digitālajā vidē, mums ir jākļūst arvien zinošākiem,” uzsver Sanita Bajāre, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja.

“Šā gada pirmajā ceturksnī visā pasaulē redzējām bezkontakta maksājumu popularitātes pieaugumu par 40 %. Lai mazinātu fizisko kontaktu, pandēmijas laikā cilvēki deva priekšroku bezkontakta maksājumiem, ko atbalstīja arī tirgotāji, aktīvi aicinot pircējus maksāt ar karti. Mēs novērojam, ka šo maksājumu popularitāte un lietošana turpina augt,” saka Pēters Olbings (Peter Olbing), Mastercard Biznesa attīstības vadītājs Ziemeļvalstīs un Baltijā.

Pakāpeniski pieauga viedierīču izmantošana maksājumu veikšanai

To pašu bezkontakta tehnoloģiju (NFC — near field communication), kura tiek izmantota, maksājot ar karti, lieto arī maksājumiem ar telefoniem, aprocēm, uzlīmēm, pulksteņiem u. c. bezkontakta maksājumu ierīcēm. Jaunākie pētījuma dati liecina, ka 17 % Latvijas iedzīvotāju ikdienā maksā arī ar kādu no bezkontakta maksājumu viedierīcēm (2019. gada oktobrī tikai 12 % iedzīvotāju). Klienti, kuri savas bankas kartes piesaistījuši bezkontakta maksājumu viedierīcēm, var izmantot bezkontakta maksājumu funkciju norēķiniem, kas pārsniedz 50 eiro.

Saskaņā ar Finanšu nozares asociācijas apkopotajiem 2020. gada 1. ceturkšņa datiem Latvijā izsniegts vairāk nekā 1,6 milj. bezkontakta maksājumu karšu. Maksājumi ar karti pieejami vairāk nekā 30 tūkstošos tirdzniecības vietu Latvijā. Bezkontakta kartes PIN kods joprojām ir jāpatur prātā, jo tas nepieciešams pirkumiem virs 50 eiro, un drošības nolūkā ik pa laikam POS terminālis pēc iestrādāta algoritma pieprasīs ievadīt PIN kodu, lai pārliecinātos, ka karti izmanto tās īstais lietotājs.

Par informatīvo kampaņu #viedpircējs

Šobrīd aizvien vairāk pircēju dod priekšroku norēķiniem un pirkumiem tiešsaistē, izmantojot dažādus modernus maksājumu rīkus. Lai mudinātu iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi izmantot e-komercijas risinājumus, vienlaikus veicinot zināšanas par drošību, it īpaši digitālo, kā arī atbalstītu Latvijas uzņēmējus, Mastercard kopā ar Finanšu nozares asociāciju organizē informatīvu kampaņu #viedpircējs. Tā norisinās no 2020. gada jūlija līdz augustam. Kampaņas galvenie sadarbības partneri — Latvijas komercbankas un tirgotāji. Vairāk informācijas https://www.financelatvia.eu/mastercard/



Par Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, ir tehnoloģiju uzņēmums globālajā maksājumu nozarē, kas darbojas pasaules ātrākajā maksājumu apstrādes tīklā un savieno patērētājus, finanšu institūcijas un uzņēmumus vairāk nekā 210 valstīs. Mastercard produkti un risinājumi padara ikdienas tirdzniecības aktivitātes, tādas kā iepirkšanās, ceļošana, uzņēmuma vadība un finanšu pārvaldība, ērtākas, drošākas un efektīvākas ikvienam https://newsroom.mastercard.com/subscribe/

Par Finanšu nozares asociāciju

Finanšu nozares asociācija ir sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu nozari nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Tā apvieno ne vien Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles, bet arī saistīto nozaru uzņēmumus.

Par pētījumu

Mastercard un Finanšu nozares asociācijas Latvijas iedzīvotāju pētījums veikts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS 2020. gada maijā, aptaujājot 1005 respondentus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.