“Covid-19” krīze ietekmē skaistumkopšanas salonu darbību. Smiltenē viens salons slēgts, pārējie darbu turpina

Pagaidām vēl valdība nav aizliegusi skaistumkopšanas salonu darbību, taču jau martā salonu īpašnieki un speciālisti būtiski izjuta “Covid-19” pandēmijas ietekmi.

Skaistumkopšanas salons “Akcents” Smiltenē kopš 23. marta uz nenoteiktu laiku ir slēgts. Salona Facebook lapas paziņojumā teikts, ka šāds lēmums pieņemts, rūpējoties par klientu veselību un drošību. Darbību “Akcents” atsāks, kad situācija valstī būs stabila un droša. Ņemot vērā, ka lielākoties manikīra speciālisti, frizieri un kosmetologi ir pašnodarbinātie un šis ir viņu vienīgais ienākumu avots, pārējie skaistumkopšanas saloni Smiltenē darbu turpina arī krīzes apstākļos.

“Tagad vairs nevar runāt par peļņu, bet gan par to, lai varētu samaksāt par elektrību, ūdeni, nosegt īres maksu. Vakar visu dienu domāju un rēķināju, galvā izspēlēju dažādus scenārijus, jo situācija skaistumkopšanas nozarē šobrīd ir skaudra. Visvieglāk būtu, ja ar 1. aprīli salonu slēgtu, bet, ko darīt astoņiem speciālistiem, kas tajā strādā. Nevaru liegt viņiem nopelnīt, jo īpaši, ja tas ir maizes darbs. Ja frizieriem vēl cilvēki nāk, tad manikīrei klientu skaists ir krietni samazinājies. Arī kosmetoloģe nestrādā katru dienu, taču turpina pieņemt pastāvīgos klientus, piesardzības nolūkos jaunus nepieņem. Lai arī ārkārtējo stāvokli valstī izsludināja marta vidū, daļa klientu jau pirms tam bija kļuvuši piesardzīgāki. Apgrozījums strauji izmainījās, tāpēc arī abas administrācijas darbinieces šobrīd nesaņem algu. Taču viņas izteikušas vēlmi šobrīd strādāt bez atlīdzības, kaut vai nākt un veikt uzkopšanas darbus, jo, sēžot mājās, noskaņojums ir vēl drūmāks. Visus piesardzības pasākumus salonā strikti ievērojam, arī telpas ir plašas, kurās spējam nodrošināt divu metru distanci,” stāsta skaistumkopšanas salona “Tom Džī” īpašniece Evita Ozoliņa-Brence.

Viena no “Tom Džī” frizierēm Kristīne Freimane atzīst, ka šobrīd ir labākā situācijā kā daļa kolēģu. “Esmu vīriešu friziere, un, kā saka mani klienti, viņi turpinās nākt, kamēr vien salons būs atvērts. Ja sievietes var audzēt garus matus, tad ar vīriešiem ir citādāk. Savu laiku saplānoju tā, lai nav katru dienu jānāk uz darbu. Piemēram, vienā dienā man bija 16 klienti. Bet tie visi ir ilgstoši un uzticami klienti, kuri paši, rūpējoties par veselību, jautā man, vai nav bijusi saskare ar slimajiem. Šajā laikā strādāju maskā un cimdos,” stāsta friziere K. Freimane. Viņa atklāj, ka kolēģu vidū valda divējādas sajūtas, tie, kuru darbs apstājies, ir bēdīgi un satraukti, otru noskaņojums esot nedaudz optimistiskāks.

Klientu skaits pandēmijas laikā strauji samazinājies arī skaistumkopšanas salonā “Impulss”. Tā īpašniece un friziere Baiba Dārzniece atklāj, ka līdzšinējo piecarpus darba dienu laikā strādā tikai divas pilnas dienas. “Ir grūti, jo nemāku dzīvot bez darba. Man pašai nav bail, jo stingri ievēroju visus dezinfekcijas pasākumus. Taču ir saprotams, ka cilvēki ir kļuvuši piesardzīgāki, baidās, plāno savas finanses. Iespējams, kāds domā, ka salons ir slēgts. Raugoties nākotnē, situācija nav iepriecinoša, ja komunālos maksājumus varēs samaksāt, tad ar uzturēšanas izmaksām var rasties grūtības,” spriež B. Dārzniece.

Viņa ir pretimnākoša un gatava konsultēt arī savas klientes pa telefonu, lai matus pienācīgi sakoptu mājas apstākļos, tāpat arī dod iespēju iegādāties profesionālo matu krāsu sev nepieciešamajā tonī.

Skaistumkopšanas salona “Eva” īpašniece Eva Kazeka laikrakstam norāda, ka gandrīz visi speciālisti turpina darbu. “Strādājam, bet ļoti piesardzīgi. Klientus nepieņem vienīgi kosmetoloģe, jo viņiem ir tuvāka saskarsme ar cilvēku. Manikīres, frizieres un kosmētiķe turpina darboties, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. Daudzas klientes pie manikīrēm pašas ierodas sejas maskās. Visvairāk atsaka pierakstu uz skropstu likšanu, jo apzinās, ka tā nav pirmā nepieciešamības lieta pandēmijas laikā. Mums Smiltenē vēl ir apzinīgi klienti, ja paklausās, kā notiek lielākās pilsētās, kļūst neomulīgi,” saka E. Kazeka. Šobrīd skaistumkopšanas speciālistes arī neveic pierakstus uz priekšu, jo nav skaidrs, kā situācija valstī var attīstīties tuvāko nedēļu laikā. E. Kazeka arī zina stāstīt, ka Veselības inspekcija trešdien ir izdevusi apliecinājuma veidlapu, kurā katram skaistumkopšanas salona klientam būs jāparakstās, ka nav “Covid-19” simptomu.

“Ziemeļlatvija” vērš uzmanību, ka friziera un manikīra apmeklējums ir atļauts, bet klientiem iepriekš ir jāinformē meistars, ja ir bijis risks inficēties. Savukārt salonam ir obligāti jānodrošina divu metru distance starp klientiem.

Smilteniete Tatjana Mihņeviča ir pirmsskolas skolotāja un divu bērnu māmiņa. Sieviete stāsta, ka vienīgais pakalpojums, ko izmanto ārpus mājas skaistumkopšanas jomā, ir frizieris. “Katrai sievietei ir svarīgi atrast savu īsto speciālistu. Mana friziere ir no Cēsīm. Diemžēl viņa pandēmijas laikā nestrādā. To var saprast, pati pēdējo reizi frizieri apmeklēju 16. martā, tobrīd situācija Latvijā vēl nešķita tik satraucoša kā tagad. Ja manikīru pati protu sev uztaisīt un arī par sejas ādu vienmēr parūpējos, tad ar matiem šobrīd ir problēmas. Vairākas reizes pašrocīgi krāsojot, esmu tos sadedzinājusi. Lai nu kā, uzskatu, ka mēs, sievietes, nedrīkstam atslābt arī šajos apstākļos. Par sevi ir jārūpējas. Un jāatceras, ka to visu vispirms darām priekš sevis, nevis citiem. Izmazgāti un ieveidoti mati, manikīrs un ikdienas grims liek justies labāk, arī esot mājās,” teic T. Mihņeviča.