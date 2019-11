Darba devēji piedāvās darbu aizbraucējiem Facebook tiešraidē

2019. gada 7. novembrī plkst. 19:30 pēc Latvijas laika jau trešo reizi norisināsies Tiešsaistes karjeras diena, ko rīko “Tele2” iniciētā sociālā kustība “Latvija strādā”. Tās ietvaros 14 dažādi darba devēji Facebook tiešraidē stāstīs par sevi un to aktuālajām darba iespējām Latvijā, kā arī atbildēs uz skatītāju uzdotajiem jautājumiem. Esošais formāts īpaši veidots, lai nodrošinātu dialogu ar tiem latviešiem, kas šobrīd dzīvo ārpus Latvijas, bet vēlētos atgriezties. Darba devēju prezentācijām tiešraidē varēs sekot līdzi kustības “Latvija strādā” Facebook lapā.

Šoreiz tiešsaistes karjeras diena norisināsies tieši pirms novembra valsts svētkiem, kad Latvijā vērojams lielāks pieplūdums ar ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, lai intereses gadījumā aizbraucējiem būtu iespēja uzreiz norunāt klātienes interviju. Uz šādu soli aizbraucējus aicinās 14 dažādi darba devēji, pārstāvot gan privāto, gan publisko sektoru. Starp dalībniekiem ir Latvijā tādi labi zināmi uzņēmumi kā AirBaltic, Citadele banka, Swedbank, Tele2, Evolution Gaming u.c. Pārstāvētie darba devēji piedāvās vakances visdažādākajās jomās, sākot ar klientu konsultantu pozīcijām, kā arī vakancēm noliktavas darbiniekiem un ražošanas operatoriem rūpnīcā līdz pat projektu vadītāju, arhitektu un programmētāju pozīcijām. Šoreiz vairāk par darba iespējām reģionos pastāstīs lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība LATRAPS un Valmieras stikla šķiedra pārstāvji. Savukārt publisko sektoru pārstāvēs Valsts nekustamie īpašumi un Nacionālie bruņotie spēki.

Tiešsaistes karjeras diena šādā formātā tiek rīkota jau trešo reizi. Iepriekš tā raisīja lielu interesi gan ārzemēs dzīvojošo, gan vietējo skatītāju vidū. Pavasarī tiešraidei pieslēdzās vairāk nekā 8000 interesentu no Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Nīderlandes un citām valstīm. Tas ir divas reizes vairāk kā pirmajā tiešsaistes karjeras dienā.

Arī darba devēju atsaucība dalībai tiešraidēs tikai pieaug. Daži no dalībniekiem karjeras dienā piedalīsies nu jau atkārtoti. To skaitā viens no lielākajiem kustības darba devējiem reģionos – Valmieras stikla šķiedra. Egita Petrova, kas uzņēmumā pilda personāla rekrutēšanas pienākumus, stāsta: “Lēmums mainīt dzīvesvietu un pārcelties atpakaļ uz Latviju nebūt nav viegls. Tik nopietni lēmumi netiek pieņemti uzreiz, balstoties vien uz šādu tiešsaistes pasākumu. Tomēr mēs uzskatām, ka dialogs caur karjeras dienu ir nozīmīgs pat tad, ja vienīgais ieguvums ir tas, ka kāds no aizbraucējiem tādēļ ir noticējis, ka atgriešanās vispār ir iespējama un mājās tos gaida.”

Papildu informāciju par pasākumu iespējams uzzināt, sekojot līdzi jaunumiem “Latvija strādā” Facebook lapā, kurā pēc tiešraides beigām būs pieejams arī tās ieraksts.





Par kustību “Latvija strādā”

Sociālā kustība "Latvija strādā" ir Tele2 iniciatīva, kura aicina Latvijas darba devējus aktīvi iesaistīties remigrācijas veicināšanā. Katrs darba devējs, kas iesaistās kustībā, publiski apņemas atgriezt vismaz vienu aizbraukušo. Kustības mērķis ir ilgtermiņā Latvijā atgriezt vismaz 1000 darbinieku no vairāk nekā 170 000 Latvijas valstspiederīgo, kuri šobrīd strādā vai mācās ārzemēs. Šobrīd kustībā ir iesaistījušies jau 108 darba devēji no privātā un valsts sektora.

Plašāk par kustību “Latvija strādā”: www.latvijastrada.lv

Iespēja uzzināt jaunāko: www.facebook.com/LatvijaStrada/