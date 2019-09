"Ideju kausā 2019" potenciālajiem uzņēmējiem pieejami 65 000 eiro

"Ideju kauss" jau 11 gadus sniedz iespēju saņemt finansējumu, lai īstenotu savas biznesa idejas gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) nodrošina 7000 eiro naudas balvu spožākās idejas autoram, bet otrās – 5000 eiro un trešās labākās idejas autori iegūs 3000 eiro. Savukārt 25 rīdzinieki varēs pretendēt uz Rīgas Domes grantu – katrs 2000 eiro vērtībā.

Konkursam var pieteikties, aizpildot anketu vietnē https://idejukauss.lv/pieteiksanas un nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected]. Konkursā var piedalīties ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un ir gatavs uzsākt uzņēmējdarbību, īstenojot savu biznesa ideju Latvijas vai pasaules mērogā. Īpaši aicinātas pieteikties ideju konkursam tiek autoru komandas, jo jebkura veiksmes stāsta pamatā ir komandas darbs. Pieteikumus var iesniegt līdz 8.septembra pusnaktij.

"Ideju kauss ir pierādījis, ka spēj iet cauri laikiem un pārvarēt pat ekonomiskās krīzes. Iepriekšējos desmit gados esam saņēmuši vidēji 150 pieteikumus gadā un strādājuši ar aptuveni 350 ideju autoriem. Ideju kauss vienmēr gājis līdzi laikam un pat centies to apsteigt. Arī šogad piedāvājam vebinārus otrās kārtas dalībniekiem -pavisam tie būs seši. Dalībnieki, jo īpaši reģionos, varēs aktīvi iesaistīties apmācībās, uzdot jautājumus, netērējot laiku ceļam uz Rīgu," ar konkursa aktualitātēm iepazīstināja LIAA Tehnoloģiju pārneses departamenta direktors Edgars Babris.

"Ar gandarījumu vērojam, kā Rīgas Drosmes grants palīdzējis pagājušā gada dalībniekiem, un arī šogad Rīgas Dome piešķirs finansējumu 25 dalībniekiem no galvaspilsētas gudrajā naudā, ko varēs izlietot kādā no pilsētas augstskolu biznesa inkubatoriem. Šogad mums pievienojusies Rīgas Stradiņa universitāte, tādējādi sadarbojamies ar jau septiņiem augstskolu biznesa inkubatoriem," atbalstu solīja Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta vadītājs Dāvis Bičkovičs.

Ideju kauss ir lieliska iespēja topošajiem uzņēmējiem iegūt vērtīgus ekspertu padomus un kontaktus savas biznesa idejas pilnveidošanai, kā arī piesaistīt starta kapitālu uzņēmējdarbības sākšanai. Otrajā kārtā iekļuvušie dalībnieki ik sestdienu varēs papildināt zināšanas uzņēmējiem aktuālos tematos vebināros, savukārt ar finālistiem klātienes darbnīcā strādās prezentāciju prasmju speciālisti un mentori.

"Ideju kausā līdz šim piedalījušies gan skolu absolventi, kuri meklē nodarbošanos dzīvē, gan nobrieduši profesionāļi, kuri strādā kādā uzņēmumā un vēlas notestēt kādu savu ideju. Man vienmēr bijis interesanti skatīties, kā šie cilvēki un viņu idejas mainās no pieteikšanās brīža līdz finālam. Ne velti saka, ka veiksme ir lēkāšana no neveiksmes uz neveiksmi, nezaudējot entuziasmu. Ja vēlies kaut ko panākt, visu laiku jāmēģina, jātestē, jākustas. Dalībnieki mācās, kā padarīt savu produktu labāku, kā to prasmīgāk pasniegt un pārdot, tas sniedz tieši to, kas biznesā nepieciešams – nemitīgu attīstību" sacīja viena no mentorēm, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore Kristīne Bērziņa.

Savukārt Draugiem Group runasvīrs Jānis Palkavnieks īpaši aicina vidējās un vecākās paaudzes cilvēkus izmantot konkursu biznesa prasmju apgūšanai: "Ideju kauss ir kā forša bezmaksas biznesa skola ikvienam. Tajā ir nesekmīgie, kuri cer, ka atnāks un dabūs naudas balvu, un ir sekmīgie, kuri nepārtraukti aug. Es aicinu dalībniekus izmantot visu piedāvāto mācību komplektu. Ja ir laba ideja, var iemācīties to attīstīt un prezentēt. Nevajag iesniegt aizgūtas idejas un piedāvāt esošus, tikai lētākus produktus. Idejai jārisina kāda problēma vai jāuzlabo jau esoša lieta. Mēs meklējam idejas, kas ir dzīvotspējīgas".

Tēzei par iesaistīšanos biznesā jebkurā vecumā piekrīt pērnā gada otrās vietas ieguvēja Bee Life Savers idejas autore Irīna Kukliča. Viņas ideja par bišu glābšanu dzimusi ģimenē, taču autore ilgi nespēja saņemties to realizēt. Pamudinājums bija tieši Ideju kauss. «Pagājušā gadā darbā bija liela slodze, strādājām virsstundas. Tomēr atradu laiku iesniegt pieteikumu. Atzīšos, ka process bija grūts. Tomēr izrādās, ka daudzas lietas var izdarīt, ja laika ir pavisam maz. Uzņēmējdarbībā ceļš nav rozēm kaisīts, ir daudz ērkšķu, taču tā ir cīņa, kas katram jāizcīna. Ideju kauss man iedeva starta grūdienu un virzīja uz priekšu ātrāk nekā es spētu, darot to saviem spēkiem,» pieredzē dalījās I. Kukliča.