Izstrādāts jaunais mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžets

Trešdien, 13. oktobrī, Labklājības ministrijas (LM) rīkotajā preses konferencē sabiedrība tika iepazīstināta ar pētnieku izstrādāto Mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžetu (MRI budžets).

“Esam ieguvuši Latvijas sabiedrības šī brīža uzskatu par pieņemamu dzīves līmeni, kas tālākās politikas veidošanai būs noderīga analītiska vērtība,” ir pārliecināts labklājības ministrs Gatis Eglītis.

MRI budžets ir veidots no divām daļām - pārtikas groza un nepārtikas izdevumu kategorijām un ir aprēķināts dažādiem mājsaimniecību tipiem atkarībā no to dzīvesvietas. Tas nozīmē, ka MRI budžets katram mājsaimniecību tipam ir atšķirīgs un viens vidējais rādītājs nav noteikts, jo šī summa neatspoguļotu vairuma Latvijas mājsaimniecību vajadzības.

Summas dažādiem mājsaimniecību tipiem dažādās dzīvesvietās var atšķirties vairāk nekā par 150 eiro mēnesī. Piemēram, MRI budžets vienam darbspējas vecuma cilvēkam Rīgā ir 423,27 eiro mēnesī, viena pensionāra mājsaimniecībai laukos – 362,41 eiro mēnesī, ģimenei ar vienu bērnu vecumā no 15 – 17 gadiem, kura dzīvo citā pilsētā nevis Rīgā, MRI budžets veido 797,64 eiro mēnesī.

Šis ir vienīgais rādītājs, kas atspoguļo reālos, šodienas sociālekonomiskajai situācijai atbilstošus mājsaimniecību izdevumus jeb patēriņu. Būtiski, ka MRI budžeta izstrādē tika iesaistīta sabiedrība - cilvēki, kuri raksturoja savas ģimenes situāciju, stāstot gan par saviem faktiskajiem izdevumiem dažādām vajadzībām, gan vēlmēm atbilstoši viņu izpratnei par pieņemamu dzīves līmeni.

MRI budžets ir rādītāju kopums izveidots, lai novērtētu esošo rīcībpolitiku adekvātumu un kalpos par atskaites punktu dažādu ar ienākumiem un izdevumiem saistītu rīcībpolitiku izstrādē. Tā izstrādes nepieciešamība bija ietverta 2014.gada apstiprinātajā koncepcijā "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu", kur viens no uzdevumiem paredzēja izstrādāt jaunu pilna iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu dažādiem mājsaimniecību veidiem atbilstoši teritoriālajam sadalījumam.

Pētījumu īstenoja personu apvienība “SIA “Projektu un kvalitātes vadība” un SIA “SKDS”” sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR, kas izstrādāja pārtikas groza saturu.

MRI budžeta izstrāde tika finansēta Labklājības ministrijas īstenotā projekta Nr.9.2.1.2./15/I/001 “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” ietvaros, īstenojot pētījumu “Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)”.