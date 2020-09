Jaunā NVA tīmekļvietne: pirmā palīdzība, ja esat palicis bez darba

Lai cik nepatīkami būtu palikt bez darba, no tā nav pasargāts neviens. Pats svarīgākais ir ātri atgriezties darba tirgū, tomēr dažkārt ir nepieciešams atbalsts, jo darbu ilgstoši neizdodas atrast vai ir jāpārkvalificējas. Lai saņemtu valsts piedāvāto palīdzību darba meklējumos, jāreģistrējas bezdarbnieka statusa iegūšanai. Bet ar ko sākt? Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) apkopojusi praktiskus soļus, kā to paveikt.

NVA dati liecina, ka reģistrētā bezdarba līmenis no 2020. gada marta līdz augustam ir palielinājies par 2,3 procentpunktiem – no 6,3% marta sākumā līdz 8,6% augusta sākumā. Nenoliedzami savas korekcijas nodarbinātības jautājumos ir ieviesusi koronavīrusa izraisītā saslimstība ar Covid-19, ne vienam vien Latvijas iedzīvotājam liekot meklēt jaunu iztikas avotu. Katram, kurš pandēmijas vai citu apstākļu ietekmē palicis bez darba, ir iespēja meklēt valsts palīdzību, tostarp reģistrēties bezdarbnieka statusa iegūšanai, kas savukārt paver dažādas iespējas gūt valsts atbalstu darba meklējumos.

Viedierīce ar interneta pieslēgumu un tikai daži klikšķi – ceļš uz reģistrēšanos bezdarbnieka statusa iegūšanai ir tieši tik īss. Jaunā NVA mājaslapa valsts un pašvaldību iestāžu Tīmekļvietņu vienotajā platformā ir ērti lietojama gan no mobilā telefona, gan datora. Tā sniedz iespējas iesniegt dokumentus attālināti un piedāvā praktisku ceļvedi, kā to izdarīt dažos soļos.

Kas jādara, lai pieteiktos bezdarbnieka statusa iegūšanai attālināti?

Kamēr ir spēkā fiziskās distancēšanās ierobežojumi saistībā ar Covid-19, pieteikšanās bezdarbnieka statusam iespējama tikai attālināti, piesakoties bezdarbnieka statusam elektroniski vai iemetot papīra formā aizpildītu pieteikumu pastkastītē pie filiāles. To var izdarīt, augšupielādējot un reģistrējot iesniegumu NVA pašapkalpošanās CVceļvedi un vakanču portālā vai izmantojot tiešsaistes formu “E-iesniegums iestādei” portālā latvija.lv.

Ja vēlaties ne tikai iesniegt pieteikumu, bet arī iepazīties ar NVA piedāvātajām atbalsta iespējām, dodieties uz NVA mājaslapu, kas Tīmekļvietņu vienotās platformas projekta ietvaros ir ieguvusi jaunu dizainu un funkcionalitāti.

Jau sākumlapā pamanīsiet, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mājaslapas versiju, informācija ir izkārtota atbilstoši iestādes klientu galvenajām vajadzībām, sagrupējot to trīs lielos, viegli pārskatāmos blokos “Noderīgi”, “Pakalpojumi” un “Kontakti”. Līdzīgs princips tiek ievērots visās valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapās, kas piedalās Tīmekļvietņu vienotās platformas projektā, lai atvieglotu lapas lietošanu tās apmeklētājiem. Jaunā mājaslapa ir ērti lietojama arī no mobilajām ierīcēm. Tāpat tajā iespējams mainīt burtu izmēru un ekrāna fona kontrastu, lai to būtu vieglāk lasīt; to var izdarīt lapas labajā augšējā stūrī, klikšķinot uz “Iestatījumi”.

Soli pa solim

Bezdarbnieka statusa iegūšanai jāreģistrējas ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

Atveriet NVA mājaslapu nva.gov.lv, kur pirmajā sākumblokā redzēsiet uzrakstu “Bezdarbnieka statusa iegūšana”.





Noklikšķinot uz šī uzraksta, nonāksiet sadaļā, kur vairākos tematiskajos blokos izvietota informācija par bezdarbnieka statusu. Lai iegūtu bezdarbnieka statusu, jāklikšķina uz pirmā bloka.

Lapā, kas atvērsies, klikšķinot uz šīs saites, atradīsiet izvērstu informāciju par bezdarbnieka statusa iegūšanas nosacījumiem un pieteikšanās iespējām bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu NVA pieņem vienas darba dienas laikā. Pēc iesnieguma saņemšanas NVA noteiks dienu, kad personai būs jāierodas kādā no NVA filiālēm klātienē, lai izstrādātu individuālo darba meklēšanas plānu un iesaistītos aktīvajos nodarbinātības pasākumos – NVA veic individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru atgriešanos darba tirgū.