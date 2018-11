Jaunuzņēmumiem programmā «Climate-KIC Accelerator Latvia» šogad pieejams līdzfinansējums līdz 25 tūkstošiem eiro

2018. gada 21.novembrī – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika līdz 2019. gada 13. janvārim aicina otrā līmeņa zaļo tehnoloģiju jaunuzņēmumus pieteikties vienīgajai Eiropas Savienības straujas biznesa izaugsmes un uzņēmuma vērtības kāpināšanas programmai «Climate-KIC Accelerator», lai gūtu iespēju prezentēt savu ideju ES un saņemt finansējumu līdz pat 25 tūkst. eiro.

Šogad akceleratorā tiek uzņemti otrā attīstības līmeņa jaunuzņēmumi, kas jau ir identificējuši savu biznesa modeli un sasnieguši pirmo klientu. Tā kā iepriekš tika uzņemti pirmā līmeņa jaunuzņēmumi, šajā uzsaukumā dalībai var pieteikties arī tās komandas, kas «Climate-KIC Accelerator Latvia» uzņemtas iepriekšējos gados.

Piedaloties akcelerācijas programmā, dalībuzņēmumi saņems individuālo mentoringu, ekspertu vadītas apmācības, piekļuvi «Climate-KIC Accelerator Latvia» partneru tīklam, iespēju prezentēt savu jaunuzņēmuma ideju ES un iegūt finansējumu.

Pieteikties programmai iespējams līdz 2019. gada 13. janvārim, aizpildot anketu Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta un klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» (European Institute of Innovation & Technology Climate Knowledge and Innovation Communities – EIT Climate-KIC) mājaslapā.

Iepriekšējā «Climate-KIC Accelerator Latvia» uzsaukumā tika uzņemti astoņi uzņēmumi – SIA «Spectrums V», SIA «Amplicam», SIA «PVStream», SIA «Catalico», SIA «EnergoPlus», SIA «Contractless degassing technology» un SIA «InLable». To izstrādātie risinājumi palīdz monitorēt meža ugunsgrēkus, izmantot datus un mākslīgo intelektu lauksaimniecībā, optimizēt saules enerģijas ieguves tehnoloģijas utt. Piecos mēnešos ar mentoru atbalstu un programmā piešķirtā finansējuma palīdzību komandas tālākai sava biznesa attīstībai kopā piesaistījušas gandrīz 400 tūkst. eiro. Ar savām idejām jaunuzņēmumi dalīsies globālajā tehnoloģiju, dzīvesstila un jaunuzņēmumu festivālā «Digital Freedom Festival». To prezentācijas būs skatāmas 30. novembrī no plkst. 16.30 līdz 17.30 «PNB Banka Investor Lounge» Latviešu Biedrības namā.

«Climate-KIC Accelerator Latvia» ir viena no «Climate-KIC» iniciatīvām. Tās mērķis ir atbalstīt iniciatīvas klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un tīro tehnoloģiju komercializāciju. RTU kopš 2016. gada ir «Climate-KIC» partneris, sniedzot atbalstu un attīstot klimata draudzīgas idejas, indivīdu un grupu iniciatīvas, kas ir vērstas un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu.

RTU Dizaina fabrikā atrodas Baltijā vislabāk aprīkotā prototipēšanas darbnīca, augsti kvalificētu ekspertu komanda un zinātniskais atbalsts uzņēmējiem, vadītājiem un studentiem, lai radītu inovāciju idejas, augstas pievienotās vērtības produktus, inženiertehniskus risinājumus un meklētu jaunas darba pieejas.