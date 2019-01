Konferencē Rīgā augsta ranga starptautiskie eksperti izzinās automatizācijas sekas un spriedīs par darba nākotni

Šo trešdien (23. janvārī) notiekošajā konferencē Rīgā augsta ranga ārzemju eksperti spriedīs par automatizāciju, tās plānoto ietekmi uz nodarbinātību, kā arī darba nākotni kopumā, šķetinot saistītos politiskos, ekonomiskos un sociālos aspektus.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiekošajā konferencē “Automatizācija, nodarbinātība un darba nākotne: Politisko un ekonomisko seku izzināšana” augsta ranga starptautiskie eksperti un akadēmiķi pievērsīsies svarīgiem tematiem, kuri līdz šim ne Latvijas politikā, ne sabiedrībā nav pietiekoši apzināti un debatēti.

Kā norāda virkne pētnieku, tehnoloģiskā attīstība, automatizācijas potenciāls un ar to paredzamās pārmaiņas nodarbinātībā nav vairs gaidāmas attālā nākotnē, bet jau tuvākajā desmitgadē. Pēc viena nesena pētījuma datiem, aptuveni puse no Latvijā esošajām darba vietām ir pakļautas “augstam” automatizācijas riskam — tās var aizstāt esošās un drīzumā tirgū pieejamās tehnoloģijas un roboti. Pie tam jaunākais automatizācijas vilnis skars ne tikai darbiniekus ar zemiem izglītības un prasmju līmeņiem, bet arī virkni tos, kam ir labs izglītības līmenis un stabilas profesijas.

Tikmēr jaunākais Pasaules ekonomikas foruma sagatavotais darba nākotnes ziņojums atklāj, ka Austrumeiropā kopumā 85% aptaujāto uzņēmumu plāno automatizēt tos darbus, kurus prasmju trūkuma dēļ nespēj vai nespēs veikt darbinieki.

Konferences pirmajā sesijā eksperti galvenokārt debatēs par automatizāciju un tās ietekmi uz darba tirgu un nodarbinātību. Vācijas federālās nodarbinātības aģentūras Nodarbinātības izpētes institūta Izpētes departamenta vadītājs Enzo Vēbers (Enzo Weber) pievērsīsies tehnoloģiskajai attīstībai un tās iespaidam uz darbaspēku. Kā atzīmē Vēbers, “Kamēr līdz šim pārsvarā tika automatizēti tikai tie darbi, kuriem nepieciešamas minimālas prasmes, nākotnē jomas, kurās vajadzīgs daudz augstāks zināšanu līmenis tiks ietekmētas.”

Tāpat pirmajā paneļdiskusijā ar priekšlasījumiem uzstāsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) nodarbinātības, darbaspēka un sociālo lietu direktorāta vecākais ekonomists Stējns Brūke (Stijn Broecke), Vārvikas Universitātes Nodarbinātības izpētes institūta direktors Kristofers Varhursts (Christopher Warhurst), kā arī transporta jomas eksperts un profesors Andrea Ģuričins (Andrea Giuricin) no Milānas Bikokas Universitātes, kurš iztirzās ne tikai automatizāciju, bet arī mākslīgo intelektu, autonomu auto attīstību un to iespaidu uz nākotnes nodarbinātību.

Pasākuma otrajā cēlienā eksperti un akadēmiķi pievērsīsies darba nākotnei, jaunām prasmēm, kas nepieciešamas, lai sagatavotos pārmaiņām, kā arī labklājības valsts attīstību. Eiropas centra profesionālās izglītības attīstīšanai (CEDEFOP) eksperts Jirī Braņika (Jiří Braňka) uzstāsies ar prezentāciju “Prasmes un nodarbinātība digitālajā laikmetā.” Pirms pasākuma, Braņika norāda: “Nākotnes prasmju pieprasījumu diktēs automatizācija — bet vai tas ir izaicinājums, vai tomēr iespēja?”

Jergios Petropulios (Georgios Petropoulos) no ietekmīgās Bruegel domnīcas Briselē, Beļģijā stāstīs par automatizācijas ietekmi uz darba tirgu, kā arī iztirzās nepieciešamo politisko rīcību. Starptautiskās darba organizācijas (ILO) sociālās aizsardzības Eiropas nodaļas vecākais speciālists Kenici Hirose (Kenichi Hirose) cita starpā iztirzās sociālās aizsardzības sistēmu kontekstā ar paredzamajām izmaiņām nodarbinātībā, ko nesīs tehnoloģiskā attīstība. Savukārt Pauls Shaukens (Paul Schoukens) no Lēvenes katoļu universitātes uzstāsies ar priekšlasījumu par netradicionālo un bezkontrakta nodarbinātību un to iespaidu uz sociālo sistēmu kopumā.

Konference šo trešdien, 23. janvārī notiks Rīgā, Mūkusalas ielā 3 — Latvijas nacionālās bibliotēkas konferenču centrā (konferenču zāles D daļā). Reģistrācija no plkst. 09.30.

Konferences darba valoda — angļu, taču tiks nodrošināts tulkojums uz un no latviešu valodas. Ieeja pasākumā ir bezmaksas, tomēr iepriekšēja reģistrācija ir obligāta. Pasākumam var reģistrēties šeit.

Konferenci “Automatizācija, nodarbinātība un darba nākotne: Politisko un ekonomisko seku izzināšana” rīko domnīca "New Direction — The Foundation for European Reform", kas ir Beļģijā reģistrēta bezpeļņas organizācija (ASBL) un ir Eiropas Parlamenta daļēji finansēta.