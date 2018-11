Kustība The Red Jackets laidusi klajā jaunāko “Treasures of Latvia” grāmatu par pašmāju eksporta izcilniekiem. Starp tiem arī uzņēmums SIA TROLL Smiltene

Latvijas simtgadei tuvojoties, eksporta atbalsta kustība The Red Jackets ir nākusi klajā ar jaunāko “Treasures of Latvia — Outstanding Export Brands and Inspiring places” grāmatu, kurā apkopoti stāsti par 30 daudzsološākajiem pašmāju uzņēmējiem – titulu “The Red Jackets” un “Rising Stars” ieguvējiem. Jaunā grāmata ir trešais un noslēdzošais grāmatu sērijas izdevums, kura uzmanības centrā ir dažādas skaistas un ievērojamas Latvijas vietas. Tās tekstu autors ir talantīgais britu žurnālists Maiks Koljērs (Mike Collier), kurš meistarīgi radījis stāstus dokumentālā dienasgrāmatas stilā, ietverot konkrētās sarunas dienas datumu, laika apstākļus, koordinātes un savus iespaidus.

Kopš kustības The Red Jackets dibināšanas ir izdotas jau trīs "Treasures of Latvia" grāmatas, kuru mērķis ir radīt un apkopot iedvesmojošu stāstu par Latviju un mūsu eksporta izcilniekiem, kuri ir spējuši sevi veiksmīgi pierādīt ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Jaunākajā grāmatā lasāmi stāsti par uzņēmumiem D8 Corporation, EKJU, ELKO Group, Krassky, Kreiss, Latraps, Latvijas piens, LG Optics, Nordtext, Peruza, Pharmidea, Printful, Skonto Prefab, Tenapors, TestDevLab, TROLL, Biznesa Augstskola Turība, TWINO, Latvijas Universitāte, X Infotech, Anatomy Next, Art Fairs Service, CakeHR, Edurio, Ette Tete, Mintos, Nordigen, One Wolf, PlayGeneering Systems un Sonarworks. Liela daļa no tiem jau šobrīd var lepoties ar starptautiskiem panākumiem, savukārt citi ir vēl tikai sava ceļa sākumā, taču tos visus vieno liela neatlaidība, ticība sev un skaidra vīzija par to, kas ir veiksmīga Latvijas zīmola pamatā.

Grāmatā pārstāvēti visdažādāko nozaru uzņēmumi — no loģistikas, finanšu un personālvadības programmatūrām, drukas pakalpojumiem, izglītības iestādēm un pārtikas rūpniecības līdz IT pakalpojumiem, būvniecībai, mēbeļu ražošanai un modes izstrādājumiem. Astoņu aktīvu mēnešu garumā no janvāra līdz septembrim grāmatas tekstu autors Maiks Koljērs devās apciemot visus 30 eksporta izcilniekus, katru stāstu radot tieši viņiem īpašā Latvijas pilsētā vai apdzīvotā vietā un papildinot to ar gleznainām ainavu fotogrāfijām. Tādējādi grāmatā apskatīti visi Latvijas reģioni un iemūžinātas tādas kolorītas vietas kā Āgenskalns, Snēpele, Ķīpsala, Lielvārde, Rīga, Zvārtes iezis, Dikļu pils, Alūksne, Sventes ezers, Mārupe, Eleja, Jelgava, Līvāni, Lidosta Rīga, Jūrmala, Tērvete, Rideļu mežs, Ainaži, Zilaiskalns, Kvēpenes dižozols, Torņkalns, Mangaļsala, Rīgas Filmu Studija, Dobele, Ventspils, Smiltene, Cēsis, Pāvilosta, Morberga rezidence un Vecrīga, kas katra ieņem nozīmīgu lomu Latvijas izcilāko uzņēmumu veiksmes stāstu tapšanā.

“Mēs aizsākām The Red Jackets kustību, lai iedvesmotu uzņēmumus tiekties uz izcilību, kā arī veidotu stāstu par Latviju caur mūsu eksporta zīmolu prizmu. Latvijas simtgadē mums ir nu jau 100 eksporta zīmolu stāsti, kas apkopoti gan digitāli “Treasures of Latvia” platformā, gan trijās grāmatās. Grāmata kalpos kā vēstures liecinieks, stāstot par Latvijas eksporta izcilniekiem, un būs arī ir lieliska dāvana Latvijas viesiem,” komentē kustības dibinātāja Inese Andersone.

"Kopumā man nepatīk biznesa grāmatas. Tāpēc es centos rakstīt vienu, ko būtu vērts lasīt. Neatkarīgi no tā, vai man tas izdevās vai nē, es satiku daudz interesantu cilvēku un iepazinos ar vietām Latvijā, ko nekad nebūtu citādi apciemojis,” saka grāmatas tekstu autors Maiks Koljērs.

The Red Jackets ir Latvijas eksportējošo uzņēmumu atbalsta kustība, kuras mērķis ir radīt vienotu, uzrunājošu un visā pasaulē skaidri saprotamu stāstu par Latviju kā izcelsmes valsti, izceļot tās vērtības, stiprās puses un atšķirības iezīmes, kā arī iedrošinot ikvienu uzņēmēju neapstāties pie sasniegtā un domāt globāli. Kopš 2013. gada par godu Latvijas simtgadei kustība ir apkopojusi 100 izcilākos eksporta zīmolus un izdevusi trīs “Treasures of Latvia” grāmatas. Latvijas labāko eksporta zīmolu titulu “The Red Jackets” ir saņēmuši 70 Latvijas uzņēmumi, bet “The Rising Stars” jeb uzlecošo eksporta zvaigžņu titulu — 30 uzņēmumi. Kustības dibinātāji un partneri ir Gateway&Partners un DDB Latvija, bet tās kodolu jau kopš pašiem pirmsākumiem veido Inese Andersone, Andris Rubīns un Līva Stūrmane. Iepriekšējās divas “Treasures of Latvia” sērijas grāmatas tika izdotas 2014. un 2016. gadā, secīgi papildinot viena otru.





Grāmata “Treasures of Latvia — Outstanding Export Brands and Inspiring Talents” ir izdota angļu valodā un tā sākot no 15. novembra būs pieejama “Jānis Roze” grāmatnīcās visā Latvijā. Tās dizaina autori ir Jānis Birznieks un Karīna Papanova. Kustību un grāmatas tapšanu atbalstījuši: Luminor, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, BDO Law, Eco Baltia, ALTUM, Gateway&Partners, kā arī uzņēmumi Antalis, Mintos, Peruza, Krassky, Skonto Prefab un Nordtext. Informācija par izcilākajiem Latvijas eksporta uzņēmumiem apkopota mājas lapā http://www.treasuresoflatvia.com/.