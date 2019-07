Latvijā veiksmīgi būvniecībā izmanto kaņepes

Uzņēmums “VERTRSS UP” ražo novatoriskus būvmateriālus no kaņepēm. To produktiem var būt dažāds pielietojums. Kaņepes var izmantot tekstilizstrādājumos, kosmētikā un pārtikas ražošanā. Kaņepju stublāja kodols ir spēcīgākā un izturīgākā šķiedras daļa. To var izmantot, lai ražotu alergēnus nesaturošu betonu ar optimālu siltuma izolāciju un dabisku pelējuma pretestību.

Izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, īstenotais projekts veicinājis bioloģisku inovāciju rašanos, vienlaikus atbalstot ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu.

Latvijas būvmateriālu uzņēmums SIA „VERTRSS UP” 2013. gadā nolēma pārbaudīt jaunu kaņepju materiālu ražošanu, izmantojot ELFLA LEADER atbalstu ar mērķi dažādot uzņēmuma produkciju un veicināt nodarbinātību vietējā lauku teritorijā.

„Bio-konstrukcija no ekoloģiskiem materiāliem, piemēram, kaņepēm, ir labs piemērs tam, kā uzņēmējs, lai meklētu savu un savu produktu unikalitāti, izmanto netradicionālus risinājumus, kas vienlaikus arī identificē un efektīvi izmanto vietējos resursus,” uzsver Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā “Zied zeme”.

ELFLA līdzfinansēja jaunu iekārtu iegādi, lai apstrādātu kaņepes un ražotu kaņepes saturošu cementu, kuru var izmantot celtniecībā. Kaņepju betons tika izmantots kā pamatmateriāls monolīta betona sienu blokiem (dzelzsbetona liešana bez savienojumiem, izņemot celtniecības savienojumus). Produktu klāsts tika paplašināts, no kaņepēm ražojot arī izolācijas materiālus griestiem, jumtiem un dobumu sienām.

Klientu sākotnējais skepticisms par uzņēmuma jauno betona produktu tika novērsts, izmantojot efektīvu informācijas kampaņu par kaņepju betonu, kurā vizuāli tika iekļauta arī demonstrāciju ēka. Šī ideja piesaistīja lielu interesi, jo šāda veida ēka bija pirmā Baltijā.

Sākotnējais eksperiments ar kaņepju betonu tagad ir uzņēmuma pamatdarbības veids. Materiālu ražošanu ar kaņepēm pārņēma cits būvniecības materiālu ražotājs – SIA “Hemp Eco Systems Latvia” (Ikšķiles novads), kas pieder tam pašam īpašniekam.

SIA “Hemp Eco Systems Latvia” šobrīd ražo arī kaļķu apmetumu, kaļķu pastu un kaļķu krāsas. Izmantojot biomateriālus, gada laikā klientiem Baltijas valstīs, Dānijā, Austrijā un Šveicē tiek uzbūvētas 4–6 ēkas.

Šī veiksmīgā, uz bioloģiskiem materiāliem balstītā uzņēmējdarbība, reģionā ir radījusi jaunas pilna laika un sezonālas darbavietas. Vienlaikus ir radīta vietēja vērtību ķēde, iegūstot izejvielas no kaņepju audzētājiem un pārstrādātājiem.