Lauku atbalsta dienestā darbu sāk virtuālā asistente Ieva

No 2020. gada 27.janvāra dienestā darbu uzsāk virtuālā asistente Ieva. Ieva - tā ir Ieinteresēta Elektroniska Virtuālā Asistente, kuras uzdevums ir palīdzēt klientiem atrast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem jebkurā diennakts laikā.

Ieva sniedz informāciju par to, kā var kļūt par dienesta klientu, kā arī atbildes uz noteiktiem jautājumiem par platību maksājumiem, piemēram, kādus maksājumus var saņemt par sakoptu zemi, cik lielas ir maksājumu likmes un citiem. Šobrīd Ieva spēj sniegt vairāk nekā 400 dažādas atbildes. Ieva ātri mācās, tāpēc katru dienu pieaugs to jautājumu loks, par kuriem virtuālā asistente būs informēta. Šobrīd Ieva vēl darbojas testa režīmā, tāpēc ne vienmēr varēs izskaidrot mūsu klientiem visu nepieciešamo informāciju.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Informatīvā palīdzība ir būtiska daļa no tā atbalsta, ko ministrija spēj nodrošināt Latvijas lauksaimniekiem. Ir pieejamas dažādas Eiropas Savienības un valsts atbalsta programmas, kurām lauksaimnieki var pieteikties, taču, lai to izdarītu sekmīgi, ir jāzina, kā t pareizi izdarīt – gan dokumentu noformēšana, gan atbilstošas programmas noteikšana utt. Mēs redzam, ka lauksaimniekiem bieži vien rodas jautājumi un neskaidrības, un mēs arī šo palīdzību sniedzam, konsultējot un skaidrojot visu nepieciešamo. Un, lai arvien pilnveidotu informatīvā atbalsta formu, Lauku atbalsta dienestam turpmāk būs sava virtuālā asistente - Ieva, kuras mērķis ir sekmēt atbilžu operatīvu sniegšanu uz biežāk uzdotajiem iedzīvotāju jautājumiem, kā arī atslogot klientu apkalpošanas speciālistus, lai viņiem būtu vairāk laika un iespēju sniegt individuālas konsultācijas tieši sarežģītāku jautājumu risināšanai. “

Virtuālā asistente izstrādāta Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā Hugo.lv sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru un valodas tehnoloģiju uzņēmumu Tilde. Dienests ir ļoti gandarīts par veiksmīgo sadarbību ar uzņēmumu Tilde, kas veica virtuālās asistentes Ieva tehnisko risinājuma izstrādi un izskaidroja to, kā “domā” virtuālie asistenti, kāda ir un kāda būs nākotnē to loma saziņā ar klientiem.

“Virtuālie asistenti ir ne vien jauns saziņas kanāls, bet arī instruments, kas atbrīvo klientu atbalsta darbiniekus no vienveidīgu, atkārtotu jautājumu plūsmas, uzticot tos robotam. Tomēr tas nav viegls uzdevums arī mākslīgajam intelektam. Mūsu pieredze liecina, ka cilvēka spēja vienu un to pašu jautājumu pavaicāt citā veidā ir gandrīz neierobežota, tādēļ uzdotie jautājumi pastāvīgi jāpārrauga, lai saprastu, ko un kā lietotāji vēlas uzzināt. Tieši tādēļ aicinām virtuālos asistentus testēt publiski, dodot iespēju asistentam mācīties no īstiem klientu jautājumiem,” skaidro Tildes biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš.

Dienests izsaka pateicību arī Kultūras informācijas sistēmu centram, kas atbild par valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformu Hugo.lv.

Jānis Ziediņš, Kultūras informācijas sistēmu centra Hugo.lv projekta vadītājs: “Kā jau solījām, patlaban valsts pārvaldes iestāžu mājaslapās sāk darboties virtuālie asistenti jeb sarunu boti. Pagājušā gada nogalē startu devām Zemesgrāmatas asistentam Justam, janvāra sākumā - VID virtuālajam palīgam Tomam, šodien veiksmi ceļā pie apmeklētājiem vēlam Lauku atbalsta dienesta sarunu botam – Ievai, kas tāpat kā Justs un Toms darbosies uz valodas tehnoloģiju platformas Hugo.lv bāzes. Virtuālie asistenti noteikti atvieglos iestāžu darbu, kā arī ietaupīs apmeklētāju laiku, jo, lai saņemtu atbildes uz dažādiem standartizētiem jautājumiem, vairs nebūs jāgaida rindā uz sarunu ar iestādes darbinieku. Aicinām arī iedzīvotājus būt atsaucīgiem un aktīvi uzdot Ievai dažāda veida jautājumus, jo, meklējot atbilžu variantus, mākslīgais intelekts vienlaikus pilnveidojas, mācās saprast dažādā veidā uzdotus jautājumus un paplašina iespējamo atbilžu diapazonu.”

Ieva sākotnēji būs sastopama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv, bet drīzumā darbosies arī programmas “Piens un augļi skolai” mājaslapā http://piensaugliskolai.lv .