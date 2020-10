LIAA piedāvā uzņēmējiem individualizētu ES un starptautisko organizāciju iepirkumu sistēmu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls piedāvā jaunu pakalpojumu – bezmaksas piekļuvi ES dalībvalstu un starptautisko organizāciju iepirkumu sistēmai. Tā ir iespēja nepastarpināti iegūt informāciju par aptuveni četriem tūkstošiem izsludināto iepirkumu katru dienu.

“Esam apzinājuši Latvijas uzņēmēju vajadzības un pietiekami bieži ir izskanējuši jautājumi par to, kā iegūt informāciju par dažādiem iepirkumiem ārvalstīs. Šī ir lieliska iespēja sekot līdzi izsludinātajiem valsts institūciju un dažādu starptautisko organizāciju iepirkumiem par dažādu ES līdzfinansēto projektu ieviešanu visās 27 ES dalībvalstīs,” stāsta LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkla vecākā projektu vadītāja Anita Ābola, piebilstot, ka šo iespēju aicināti izmantot arī vidējie un mazie uzņēmumi, jo datu bāzē tiek apkopoti dažāda līmeņa iepirkumi, tostarp par salīdzinoši nelielām summām.

Vienotajā datu bāzē tiek apkopota informācija no ES dalībvalstu publisko iepirkumu portāliem, kurā vienkopus pēc uzņēmēju izraudzītajiem kritērijiem tiks atlasīti viņiem interesējošie iepirkumi. Kā atlases kritērijus varēs izvēlēties iepirkuma priekšmetu, summu, kvalifikācijas prasības un citus kritērijus. “Līdz šim starptautiskajos iepirkumos pārsvarā startējuši tikai lielākie Latvijas būvniecības, tehnoloģiju un elektronikas nozares uzņēmumi, tādēļ ar šo iniciatīvu vēlamies paplašināt to uzņēmumu loku, kuri kā vienu no eksporta veicināšanas aktivitātēm izvēlas dalību starptautiskajos iepirkumos. Tas ir veids, kā iegūt stabilus pasūtījumus un veidot savu reputāciju konkrētos ārvalstu tirgos,” uzsver A. Ābola.

Lai pieteiktos šim pakalpojumam, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu http://www.een.lv/jauns-pakalpojums-individuali-pielagota-publisko-iepirkumu-sistemas-abonesana/ Anketa ir angļu valodā, lai kopā ar Lielbritānijas sadarbības partneriem varētu veikt uzņēmēju definēto iepirkumu atlasi. Pēc anketas aizpildīšanas tā tiks nosūtīta LIAA partnerorganizācijai, kura katram uzņēmumam izveidos profilu pēc norādītajiem kritērijiem. Balstoties uz šiem kritērijiem, reizi nedēļā uz uzņēmuma norādīto e-pastu tiks izsūtīts publisko iepirkumu apkopojums. Uzņēmējs saņems informāciju par iepirkumu, tā izpildes vietu un īsu iepirkuma priekšmeta aprakstu. Tādejādi uzņēmums varēs izvēlēties sev interesējošo iepirkumu un izmantot pilno saiti ar tā detalizētu aprakstu. Jāuzsver, ka ar pilno iepirkuma dokumentāciju varēs iepazīties tikai tajā valodā, kurā tas ir izsludināts.

LIAA noslēgusi līgumu par pieeju iepirkumu datu bāzei līdz 2021. gada 31. augustam, un Latvijas uzņēmējiem šis pakalpojumus būs pieejams bez maksas.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīklu: tālr. 67039430; e-pasts: [email protected]