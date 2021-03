LIAA šajā pavasarī plāno atbalstīt 200 jaunas idejas un jaunos uzņēmējus

Šajā pavasarī 200 jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori, izmantojot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa inkubatoru programmas, varēs uzsākt savu biznesa ideju, produktu vai pakalpojumu attīstīšanu. Lai uzsāktu virzīšanos uz globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu, jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja pievienoties inkubācijas programmai, savukārt tie, kas vēlas attīstīt savu biznesa ideju, aicināti pieteikties pirmsinkubācijas programmai.

Valmieras biznesa inkubators vadītājs Jurģis Priedītis uzsver: “Tā kā LIAA biznesa inkubatoru programma pamazām tuvojas savai izskaņai, tad šis vēl ir brīdis, kad vēl var paspēt pieteikties dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā. Vienlīdz tiek gaidīti gan jaunu ideju autori, kā arī tie, kuri tikko nodibinājuši savu uzņēmumu un nopietni metušies sava biznesa attīstībā. Runājot par biznesa attīstību, biznesa inkubatori ir viens no nopietnākajiem instrumentiem Latvijā, kas paredzēts jauna biznesa uzsācējiem, kuru idejas attīstība vēl ir pašā sākuma stadijā. Inkubatoru programmā uzņēmējiem tiek piedāvāts ne tikai finansiāls atbalsts iekārtu, izejvielu un dažādu pakalpojumu iegādei, bet arī profesionāļu atbalsts – konsultācijas, mentorings un piekļuve visai LIAA inkubatoru dalībnieku kopienai, kurā iespējams iegūt vērtīgus kontaktus un pieredzē balstītus padomus no līdzīgi domājošajiem. “Woodheart”, kas trīs gadu laikā ir strauji audzis un no nomātām ražošanas telpām pārcēlies uz savu ražotni, “EchoTech”, kas šobrīd strādā plecu pie pleca ar Kauņas “Žalgiris” Eirolīgas komandu, “QTech”, kas praktisku risinājumu klātienes rindu samazināšanai prezentēja EXPO Dubaijā 2020. gadā, ir tikai daži no spilgtiem piemēriem biznesa inkubatoros.”

Savā pieredzē par dažādiem mītiem stājoties biznesa inkubatorā, dalās uzņēmums “Azeron”, kas ražo ergonomiskus datorspēļu kontrolierus un eksportē tos uz 90 valstīm – galvenokārt uz ASV, Austrāliju, Āziju un Rietumeiropas valstīm. Tajā strādā 60 darbinieki. “Azeron” joprojām ir inkubācijas programmā LIAA Ventspils biznesa inkubatorā, un tā valdes loceklis Jānis Kūlbārdis saka: “Iestāšanās inkubatorā ir ļoti atvieglota – jāizpilda dažas veidlapas, kur dažos teikumos jāuzraksta sava ideja un vajadzība, un visu pārējo palīdz aizpildīt inkubatora komanda. Ja var runāt par birokrātiju, tad tā ir tik minimāla, cik iepazīties un izlasīt to, ko paraksti. LIAA diezgan daudz jau sagatavo jaunā uzņēmēja vietā. Otra pamatprasība ir e-paraksta esamība, lai nebūtu jārīko tikšanās, jābrauc parakstīt dokumentus vai tos drukāt un sūtīt pa pastu. Arī atpakaļ dokumenti pienāk jau elektroniski parakstīti, kas ir ļoti ērti. Biju patīkami pārsteigts, ka visu var izdarīt tik vienkārši un brīvā gaisotnē. Ir dzirdēti briesmu stāsti par Eiropas projektiem, tādēļ var nobīties, ka nu būs jāparaksta līgums uz 30 lapām, bet reāli ir kādas piecas lapas un gandrīz viss jau aizpildīts tavā vietā. Būtiski ir runāt arī par finansējumu – mēs Latvijā esam pieraduši, ka neviens tāpat neko nedod, tādēļ varbūt daudziem šķiet, ka saņemtais LIAA līdzfinansējums ir kredīts, kas būs jāatdod. Tā tas nav, un patiesībā gan “Azeron”, gan citi inkubatora dalībnieki atdod ar savu izaugsmi – vairāk nomaksātu nodokļu, jaunas darba vietas un pienesumu tautsaimniecības izaugsmē.”

Inkubācijas programmā aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kuri jau ir izstrādājuši savu produktu vai pakalpojumu un uzsākuši to īstenošanu. Inkubācijas programma piemērota uzņēmumiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā ne ilgāk par 3 gadiem. Inkubācijas dalībnieku un biznesa inkubatora kopīgais uzdevums ir attīstīt produktus un pakalpojumus, kā arī palielināt inkubācijas dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē tie kļūtu par globāli konkurētspējīgiem un eksportējošiem uzņēmumiem.

Uzņēmumam piesakoties inkubācijas programmai, jāiesniedz: Pieteikums inkubācijai, 1.pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā), 2.pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā), 3. pielikums Finanšu plūsma. komandas vadošo personu CV, papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati utt.).

Pirmsinkubācijas programma piemērota ideju autoriem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu produktu vai pakalpojumu. Pretendentam jābūt biznesa idejai, vēlmei mācīties un piedalīties tiešsaistes apmācībās 6 mēnešu garumā. Kopā ar pārējiem Pirmsinkubācijas dalībnieks mācās praksē pārbaudīt savas biznesa idejas dzīvotspēju, kā arī iegūt atgriezenisko saiti no citiem dalībniekiem un uzņēmējiem no biznesa inkubatoru uzņēmēju kopienas.

Pirmo reizi LIAA piedāvā 100 Latvijas valstspiederīgajiem no ārzemēm šajā pavasarī uzsākt tiešsaistes pirmsinkubācijas programmu savas biznesa idejas attīstīšanai. Arī 10 ārpus Latvijas esošiem jaunajiem uzņēmējiem, kuri grib attīstīt savu biznesu, produktu vai pakalpojumu, izmantojot LIAA inkubācijas programmu, būs iespējams uzsākt ceļu uz globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu, ko īstenot Latvijā. Lai uzzinātu vairāk, aicinām sazināties ar Latvijas diasporas kontaktpersonu LIAA e-pastā [email protected].

Fiziskām personām (ideju autoriem) piesakoties Pirmsinkubācijas programmai jāiesniedz: Pieteikums pirmsinkubācijai, 1.pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā), komandas vadošo personu CV, papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.). Savukārt uzņēmumam piesakoties Pirmsinkubācijas programmai, jāiesniedz: Pieteikums pirmsinkubācijai, 1.pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā), 2.pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā), komandas vadošo personu CV, papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati utt.).

Pieteikšanās LIAA pirmsinkubācijas un inkubācijas programmām savu biznesa ideju un biznesu attīstīšanai lielākajā kopstrādes un jauno uzņēmumu kopienā Latvijā norisināsies no 1. marta līdz 22. martam. Lai uzzinātu vairāk, kā arī pieteiktos zib-konsultācijai par programmām un pieteikuma sagatavošanu, aicinām apmeklēt Biznesa inkubatoru mājas lapu.