LIAA Valmieras biznesa inkubatorā - diskusija “Lūst vai plīst jeb uzņēmējdarbības Neveiksmes stāsti.”

Šī gada 3. septembrī no plkst.18:00 līdz 20:00 LIAA Valmieras biznesa inkubatorā norisināsies pasākums - diskusija “Lūst vai plīst jeb uzņēmējdarbības Neveiksmes stāsti.”.

Valmieras BI aicina visus interesentus brīvā atmosfērā uzklausīt atklātus stāstus par uzņēmējdarbības neveiksmēm, likstām un ķibelēm, kas atgadījušās profesionālajā darba vidē.

Šoreiz publikas priekšā ar saviem neveiksmju stāstiem dalīsies:



// Jānis Olmanis (‘’Amber Distribution Latvija’’ zīmola vadītājs)

// Gustavs Terzens (TV personība, raidījumu Literatūre, Ziemeļu Puse, TE Karaliste un citu vadītājs )

Lūst vai plīst formāts paliek nemainīgs - pasākumā uzstāsies runātāji, kuri dalīsies ar auditoriju savās neveiksmēs un ķibelēs profesionālajā jomā – sākot no nelielām ķibelēm, kas nav būtiski ietekmējuši darba dzīvi, līdz pat gana nopietnām neražām, kuras novedušas pie finansiāliem vai emocionāliem zaudējumiem. Taču neskatoties uz to, vienojošais šiem stāstiem ir iespēja dalīties pieredzē un mācīties no citu kļūdām, iespēja neformālā gaisotnē iztaujāt neražu stāstītājus un labi pavadīt laiku.

Pasākuma valoda - latviešu.

Uz pasākumu aicināts ikviens interesents, iepriekš reģistrējoties pasākumam līdz 1.septembrim šeit. Dalība pasākuma ir bezmaksas.

