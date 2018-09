Livonijas balvas saņem AS “Latvijas maiznieks” un SIA „Valmiermuižas alus”

Ceturtdien, 6.septembrī, Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Igaunijas Biznesa kamera Latvijā pasniedza Livonijas balvas, ko saņēma SIA „Valmiermuižas alus” par veiksmīgu darbu Igaunijā un AS “Latvijas maiznieks” par sasniegumiem Latvijā.

Livonijas balvas ceremonijā piedalījās, balvas un sertifikātus pasniedza Latvijas vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons, Igaunijas vēstnieks Latvijā Arti Hilpus, LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš un LTRK pārstāvis Igaunijā Kaspars Pacēvičs.

SIA „Valmiermuižas alus” saimnieks Aigars Ruņģis saņemot balvu pauda: „Igauņi mums ir vislabākie kaimiņi, tieši tāpat kā mēs viņiem. Uzskatu, ka vislabākajiem kaimiņiem savā starpā ir jāsadarbojas, lai Latvijā popularizētu igauņu kultūru un Igaunijā - latviešu. Esam pagodināti, ka mūsu ziemeļu kaimiņvalsts prasīgākie alus baudītāji novērtē mazajā alus darītavā nesteidzīgi brūvēto dzīvo, nepasterizēto alu, kam ļoti svarīgas ir regulāras piegādes, ko arī spējam nodrošināt, jo Tallina mums ir tuvāk nekā Liepāja. Igaunija ir pirmā valsts, uz kuru uzsākām eksportēt savus brūvējumus, un pašlaik ir arī mūsu lielākais eksporta partneris. Pateicoties mūsu baudītājiem Igaunijā, ieguvām arī pirmos cienītājus Somijā, uz kuru nu jau divus gadus arī eksportējam savus brūvējumus. Alus darītavā katrs desmitais ciemiņš ir no Igaunijas. Mums ir patiess gods būt Latvijas garšu vizītkartei, atbalstot Latvijas vēstniecības Igaunijā pasākumus valsts svētkos.”

Savukārt AS „Latvijas maiznieks” valdes loceklis Māris Daude sacīja: „Latvijas un Igaunijas sadarbība ir veiksmīga, jo balstīta stabilitātē un pieredzē. Mūsu mātes kompānija ir lielākais maizes cepējs Igaunijā, tādēļ varam gūt labu piemēru un zinām, ka tas, kas aktuāls kaimiņu tirgū, drīz vien gūs popularitāti arī Latvijā. Pēdējos gados esam investējuši 14 miljonus eiro, kas liecina par ilgtermiņa sadarbību starp valstīm.” Viņš arī piebilda, ka AS „Latvijas maiznieks” ir lielākais nodokļu maksātājs Latgales reģionā, kā arī liels darba vietu nodrošinātājs.

Pasākums tika rīkots sadarbībā ar starptautisko pasažieru pārvadātāju „Lux Express”. „Esam priecīgi atbalstīt LTRK veidoto Latvijas-Igaunijas biznesa forumu, jo arī mums ir tas gods būt vieniem no abu valstu sadarbības kaldinātājiem, sniedzot regulāros pasažieru pārvadājumus,” saka AS "Lux Express" reģionālais vadītājs Janno Ritsberg, „biznesa ceļotāji ir liela daļa no mūsu klientiem un mums ir patiess prieks redzēt izaugsmi pasažieru plūsmā starp Latviju un Igauniju ar katru gadu. Mūsu galvenais mērķis ir sniegt augstāko kvalitātes līmeņa servisu un patīkamāko ceļojuma pieredzi mūsu pasažieriem, radot produktīvu vidi brauciena laikā un jaunas idejas mūsu biznesa ceļotājiem un partneriem.”

Livonijas balvas pirmo reizi pasniedza 2013.gadā, kad to iniciēja Igaunijā strādājošie Latvijas uzņēmēji, tādējādi rādot savu varēšanu un lieliskās idejas. Mērķis ir godināt abās valstīs strādājošu uzņēmumu atpazīstamību, konkurētspēju un aicināt sadarboties, lai rezultāti būtu pēc iespējas efektīvāki. Pirmo balvu saņēma Latvijas vēstnieks Igaunijā Kārlis Eihenbaums. Pērn Livonijas balvu saņēma AS “Balticovo” par veiksmīgu darbu Igaunijā, un AS “Tallink Latvija” par sasniegumiem Latvijā.

Pirms balvas pasniegšanas notiks arī LTRK un Igaunijas Tirdzniecības kameras organizēts Igaunijas – Latvijas biznesa forums 2018 par abu valstu pārtikas nozaru iespējām un izaicinājumiem. Aktivitāte tiek organizēta projekta DELBI 2 ietvaros. Projekts DELBI 2 tiek ieviests un līdzfinansēts ar Interreg Igaunijas-Latvijas programmas atbalstu. Projekta periods: 01.04.2017-31.03.2020.