LVM mežsaimniecisko darbu konkursā vēl var pieteikties līdz piektdienai

Vēl tikai šonedēļ – līdz 11. oktobra plkst. 12.00 – interesenti aicināti pieteikties mežsaimniecisko darbu veikšanai AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludinātajā konkursā meža stādīšanas, jaunaudžu kopšanas, agrotehniskās kopšanas un atjaunoto platību aizsardzības darbu veikšanai 2020. –2024. gadam. Tā ir iespēja cilvēkiem no visiem Latvijas reģioniem pieteikties veicamajiem darbiem ar dažādām prasmēm un pieredzi meža darbos, turklāt dažādie darbu komplekti ļaus strādāt mežā visu gadu. Pieteikties konkursam var elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), kas to padara drošu, ātru un ērtu lietošanai attālināti.

“Esam novērojuši, ka mežsaimniecisko darbu piedāvājums šķiet saistošs gan vīriešiem, gan sievietēm. Būtiski, lai cilvēkam būtu vēlme strādāt un profesionāli pilnveidoties. Turklāt, arvien vairāk mūsu sadarbības partneri novērtē iespēju patstāvīgi organizēt savu darbu, izvēloties tīkamāko darba laiku un veicamo darbu apjomu. Tā ir iespēja strādāt mežā paralēli savam ikdienas darbam noteiktā sezonā vai veikt pastāvīga darba pienākumus visu gadu,” pieteikties konkursam aicina LVM Mežkopības kvalitātes vadītājs Lauris Ropājs.

Par savu mežsaimniecisko darbu pieredzi stāsta limbažnieks Juris Pūce: “Ar LVM sadarbojos jau 15 gadus. Šoruden manā atbildībā ir teju 250 hektāri meža, kur jāveic jaunaudžu kopšana. Jaunajiem pakalpojuma sniedzējiem, piesakoties konkursā, iesaku sākt ar mazumiņu, proti, slēgt līgumu par nelielas meža platības kopšanu, kā papildu peļņu brīvajā laikā. Un tad, atkarībā no gūtās pieredzes, pamazām palielināt darba teritoriju. Turklāt, liela pieredze šajā jomā nav nepieciešama – ir tikai jābūt vēlmei strādāt. Runājot par tehnisko pusi, nekas vairāk kā zāģis un krūmgriezis nav nepieciešams. Protams, noderēs speciāls apģērbs, jo ne jau katra diena mežā ir silta un saulaina. Konkurence mežsaimniecisko darbu veikšanā, līdzīgi kā citās jomās, pastāv, bet no tās nav jābaidās, ja darbs tiek veikts godprātīgi.”

Nākamajos piecos gados kopā ar sadarbības partneriem plānojam veikt mežsaimnieciskos darbus 166 875 hektāru platībā. Potenciālie darba veicēji aicināti pieteikties vienam vai vairākiem mežsaimnieciskajiem darbiem: meža stādīšanai (19960 ha), atjaunoto meža platību papildināšanai (2869 ha), atjaunoto meža platību agrotehniskajai kopšanai (52084 ha), jaunaudžu kopšanai (49942 ha), atjaunoto meža platību aizsardzībai (32155 ha) un jauno kociņu stumbru aizsardzībai (9865 ha). Līgumus ar konkursa uzvarētājiem LVM slēgs uz vienu, trim vai pieciem gadiem. Darba vietas plānotas 66 meža iecirkņos visos Latvijas reģionos.

Vairāk informācijas www.lvm.lv.