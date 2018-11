Meža konferencē – atbildes meža īpašniekiem

Situācija meža ugunsapsardzībā šajā gadā, iniciatīvas jaunu mikroliegumu noteikšanā mežos un risinājumi pilnvērtīgai kompensāciju izmaksai meža īpašniekiem par aizsargājamām teritorijām, – par to visu jau nākamnedēļ ikgadējā Meža nozares konferencē Jelgavā stāstīs Valsts meža dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes vadītāji.

Meža nozares konference notiks 28. novembrī Jelgavā, Zemgales reģiona Kompetenču centrā, Svētes ielā 33. Konferences sākums plkst.11.

Šī gada konferencē arī kāds būtisks jauninājums, – iespēja uzdot sev aktuālu jautājumu nozares politikas veidotājiem meža īpašniekiem pieejama, jau reģistrējoties dalībai konferencē!

Reģistrēšanās šeit.

Konferences dalībnieki varēs uzzināt arī to, kā sekmējies ar ES nozīmes biotopu kartēšanu. Savukārt paneļdiskusijā par turpmāko ES atbalstu meža īpašniekiem no 2021. gada vērtēs ne vien ieguvumus no līdzšinējā atbalsta, bet analizēs arī prioritāri atbalstāmos virzienus nākotnē, kuriem piesaistāms ES vai valsts atbalsts meža apsaimniekošanā. Ikviens varēs paust viedokli par to, kuras mežsaimniecības darbības jāatstāj brīva tirgus ekonomikas nosacījumiem, lai mežsaimniecība saglabātos kā pašfinansējoša, pelnoša un konkurētspējīga ekonomikas nozare.

Konferences darba kārtība šeit.

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm un norisēm meža apsaimniekošanā.

Konferenci organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.