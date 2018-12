No 1. janvāra vakantos ierēdņu amatus sludinās NVA portālā

Līdz ar Jauno gadu – 2019. gada 1. janvāri – stāsies spēkā Valsts kancelejas rosinātie grozījumi Valsts civildienesta likumā, kas nosaka, ka turpmāk atklātu konkursu sludinājumi uz ierēdņu amatiem tiks publicēti tikai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vakanču portālā.

“Līdz šim vakantie ierēdņu amata konkursi vienlaikus tika izsludināti gan oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, gan NVA vakanču portālā. Tā kā Valsts kanceleja dod priekšroku mūsdienīgai, ērtai un lietotāju (gan darbinieku, gan darba devēju) vajadzībās orientētai pieejai valsts pārvaldes nodarbināto piesaistīšanā un cilvēkresursu attīstībā, šis solis bija likumsakarīgs. Šādā veidā tiks mazināts administratīvais slogs iestādēm – publicēšana būs jāveic tikai vienā platformā, kā arī ietaupīti valsts budžeta līdzekļi – viena sludinājuma publicēšana izdevumā “Latvijas Vēstnesis” maksā 18,50 EUR, bet NVA vakanču portāls ir pieejams bez maksas. Tāpat turpmāk nauda būs jāiegulda tikai vienas datubāzes uzturēšanā,” grozījumus pamato Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja Katri Vintiša.

Izstrādājot grozījumus Valsts civildienesta likumā, Valsts kanceleja izvēlējās NVA vakanču portālu, jo tā ir viena no apjomīgākajām vakanču datubāzēm Latvijā, kas piesaista ļoti lielu darba meklētāju skaitu (2017. gadā portāls apmeklēts 4 831 343 reizes). Lielais apmeklētāju skaits pamatojams ar to, ka NVA datubāzē tiek publicēti ne tikai sludinājumi uz ierēdņu amatu konkursiem, bet arī visi valsts pārvaldes iestāžu aicinājumi piedalīties atklātos amatu konkursos (salīdzinājums – ierēdņu amati valsts pārvaldē aizņem vien 20 % no kopējā nodarbināto skaita valsts tiešajā pārvaldē). Turklāt portāls bez maksas piedāvā ļoti plašas iespējas, piemēram, izveidot un/vai ievietot CV, salāgot CV ar publicētajiem darba devēju sludinājumiem, portāla ietvaros sazināties darba devējam un darba meklētājam u. c. pakalpojumus.

Plašāk par citiem grozījumiem Valsts civildienesta likumā, kas arī stāsies spēkā ar 2019. gadu, var uzzināt šeit.

Video par bezdarbnieka statusa iegūšanu.





Video par vakances reģistrēšanu.



Video par pieteikšanos vakancei.