Noteikta slimības palīdzības pabalstu plašāka pieejamība

Finanšu ministra vadības darba grupā atbalstīts Labklājības ministrijas priekšlikums par slimības palīdzības pabalsta plašāku pieejamību, jo Covid-19 izplatība nav mazinājusies, un ir pagarināti iepriekš noteiktie ierobežojumi. Tai skaitā, nosakot attālināto mācību procesu jaunāko klašu skolēniem. Attālināto apmācību ieviešana būtiski ietekmē ne tikai bērnus un viņu izglītošanās procesu, bet tam ir arī liela ietekme uz bērnu vecāku kā darbinieku un viņu darba devēju savstarpējām attiecībām.

Ņemot vērā, ka šis ir pagaidu risinājums ārkārtas situācijā, lai mazinātu vīrusa izplatību sabiedrībā un mēģinātu pēc iespējas ātrāk atgriezties ierastā dzīves ritmā, Labklājības ministrija (LM) aicina darba devējus būt iespējami pretimnākošiem pret tiem darbiniekiem, kuriem ir sākumskolas vecuma bērni, un mēģināt rast tādus risinājumus uzņēmumā, kas dotu iespēju šiem vecākiem gan sniegt atbalstu saviem bērniem mācību procesā, gan arī iespēju veikt savus darba pienākumus.

“Slimības palīdzības pabalsta saņēmēju loks tiek paplašināts, izprotot situāciju, kādā šobrīd ir vecāki, kas uz kādu brīdi kļūst par sava bērna skolotāju, līdz ar to ir neiespējami savienot darbu mājās ar atvases apmācību,” uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča un aicina darba devējus būt iespējami pretimnākošiem.

Darba devēji un darbinieki savstarpēji vienojoties varētu pielāgot darba laika organizēšanas jautājumus, vai arī pārskatīt darba procesus. Ja šādi pielāgojumi objektīvu apstākļu dēļ nav iespējami, tad LM aicina izvērtēt iespēju savstarpēji vienoties ar darbinieku par attaisnoto prombūtni, ja darbinieks nevar strādāt attālināti vai nevar attālināti veikt darbu pienācīgā kvalitātē. Šādā situācijā darbiniekam ir tiesības saņemt slimības palīdzības pabalstu.

LM atgādina, ka atbilstoši Darba likumam, darbiniekam ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni, ja viņa tūlītēja klātbūtne darbā nav iespējama nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ. Ja darbinieks pieļaujamā veidā izmanto savas tiesības, darba devējam ir aizliegts radīt viņam nelabvēlīgas sekas.

No 1. janvāra līdz 30. jūnijam slimības palīdzības pabalsta kalendāro dienu un reižu skaits netiek ierobežots. VSAA piešķirs pabalstu par kalendārajām dienām, aprēķinot to 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu. Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu.

Pabalstu piešķir par bērnu vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. Pabalstu piešķir un izmaksā, pēc tam, kad periods, par kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies.

Lai varētu pieprasīt slimības palīdzības pabalstu, ir nepieciešams darba devēja apliecinājums, ka darbinieks nevar strādāt attālināti. Apliecinājumu darba devējs var sūtīt ar drošu elektronisko parakstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (uz aģentūras e-pasta adresēm: [email protected]; [email protected]) vai darbiniekam, kā arī izsniegt darbiniekam drukātā formā.

Ievērojot darbiniekam noteikto darba laiku un darba laika uzskaites veidu, darba devējs apliecinājumā norāda laika periodu, kurā darbinieks nevar strādāt attālināti. Apliecinājumā var būt arī norādīts laika periods, konkretizējot datumus, kuros darbinieks nestrādās (situācijā, ja darbinieks, piemēram, laikā līdz 7.februārim strādās tikai pāris dienas nedēļā).