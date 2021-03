Notiks tiešsaistes pasākums ražojošās nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Elektronikas un datorzinātņu institūts organizē tiešsaistes pasākumu 15. aprīlī uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem, kuri strādā ražojošajās nozarē – “DIH kā MVU digitālās transformācijas veicinātājs” DIH-World Community Days ietvaros. Virtuālās tikšanās laikā ar Eiropas un Latvijas ekspertiem, uzņēmējiem būs iespēja saņemt apkopotu informāciju par industrijas 4.0 attīstības un ietekmes tendencēm, Digitālās inovācijas centra atbalsta mehānismiem – finansējums, pieredzes stāsti, konkurentspējas celšana un citi temati.

Uzņēmējdarbības vide kļūst piesātinātāka, tāpēc nepieciešamība pēc ātruma jeb digitalizācijas iesaistes tiecas pieaugt. “Eiropas līmenī Digitālās inovācijas centrs ir serviss uzņēmumiem, lai palīdzētu biznesam augt arvien straujāk un parādītu, ka ir iespējams saimniekot viedāk, proti, efektīvāk un ilgtspējīgāk, “ stāsta EDI direktors M.Greitāns. Digitālās transformācijas procesā īpaši nozīmīgi ir mazie un vidējie uzņēmēji, it īpaši ražojošajās nozarēs, jo tie ir viens no būtiskākajiem dzinējspēkiem jebkurā ekonomikā viscaur Eiropā.

15. aprīļa pasākumā no plkst. 10:00 līdz 13:00 tiksies gan augsta līmeņa zinātnieki, gan pieredzējuši uzņēmēji, piemēram, pārstāvji no “FundingBox”, zinātņu doktori no Elektronikas un datorzinātņu institūta un citi. Ikviens no runātājiem dalīsies ar savām zināšanām un pieredzi, uzstājoties ar prezentāciju. Stāsti būs praktiski un ikdienā noderīgi, lai uzņēmējiem būtu skaidri iezīmētas atbalsta iespējas un potenciālie finansējuma iegūšanas avoti, kā arī izpratne par industrijas 4.0 nozīmi šodienas uzņēmējdarbībā. Pasākuma noslēgumā ir plānota paneļdiskusija, kur noskaidrosim, kādi ir “Uzņēmuma izaugsmes ABC”. Ekspertu klātesamība ļaus interesantiem brīvi uzdot savus jautājumus, lai nepastarpināti noskaidrotu sev būtisko.

Dalība pasākumā ir bez maksas un aicināts reģistrēties ir ikviens uzņēmējs, kuram ir interese attīstīties.

Pasākuma reģistrācijas forma pieejama šeit.

Tiešsaistes pasākumu organizē Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk EDI), īstenojot iniciatīvu par digitalizācijas attīstības potenciālu “Industrija 4.0” koncepta ietvaros un Digitālo inovāciju centru ieviešanas un to brieduma līmeņa paaugstināšanas paātrināšanu ar mērķi veicināt Eiropas mazo/vidējo uzņēmumu digitalizāciju.