NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji bez maksas var apgūt populārākās attālināto mācību platformu izglītības programmas

Lai sniegtu papildu atbalstu reģistrētājiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju bez maksas mācīties vietējās un starptautiskās attālinātās izglītības platformās - LU “Open Minded” lekciju kursos, kā arī starptautiski atzītajās “Coursera” un “Elements of AI” tālmācību platformās, kas piedāvā dažādu prestižu pasaules augstskolu organizētos mācību saturus, tostarp no tādām universitātēm kā Hārvarda, Oksforda, Jēla un citām. Pieteikšanās attālinātajām bezmaksas mācībām platformā “Coursera” un diviem lekciju kursiem platformā LU “Open Minded” norisināsies līdz šī gada 30. oktobrim.

Pandēmijas izplatība paātrinājusi digitalizācijas trendu, un saskaņā ar globālo vadības konsultāciju uzņēmuma “McKinsey” prognozēm, vairāk nekā ceturtā daļa no visām darbaspēka aktivitātēm Eiropas Savienībā varētu tikt automatizētas jau līdz 2030. gadam. “Iedrošinām tos Latvijas iedzīvotājus, kas šobrīd ir darba meklējumos, izmantot šo laiku, lai apgūtu kādu no bezmaksas attālinātajām mācību programmām. To sniegtais saturs aptver ļoti dažādas darbības jomas un var kļūt izšķirošs, esot jaunas darba vietas meklējumos, ņemot vērā, ka arvien vairāk darba devēju par būtisku kandidāta pieredzes daļu uzskata līdzšinējās mācības un vēlmi sevi profesionāli attīstīt,” stāsta Evita Simsone, NVA direktore.

Attālinātās izglītības platformā Coursera , kuras programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, pieejami vairāk nekā 3800 mācību kursu ap 400 dažādās specializācijas.

Covid-19 seku mazināšanai uzsāktās iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem tiek piedāvāti arī tādi kursi, kas palīdzēs uzlabot psiholoģisko noturību, zināšanas medicīnā, sagatavoties tālākai izglītībai, iekļauties darba tirgū, pilnveidot uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, tai skaitā apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju pamatus, piemēram, biznesa analītiku, programmēšanu, lietotņu un tīmekļa vietņu izstrādi, digitālo mārketingu.

Piesakoties kursiem jebkurā NVA filiālē klātienē vai attālināti līdz šī gada 30. oktobrim un pabeidzot mācības līdz šī gada 31.decembrim, NVA klienti varēs bez maksas iegūt sertifikātu par kursu pabeigšanu.

Elements of Ai ir Helsinku universitātes un tehnoloģiju uzņēmuma “Reaktor” izstrādāts kurss, kas radīts ar mērķi iepazīstināt plašāku sabiedrību ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, piemēram, mašīnu mācīšanos un mākslīgajiem neironu tīkliem, to piedāvātajām iespējām un pielietojumu praksē, kā arī nākotnes perspektīvām. Kurss tiek rīkots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, tas norisinās latviešu valodā un tā apguvei nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Savukārt attālinātās izglītības platforma Open Minded sadarbībā ar Latvijas Universitāti piedāvā tiešsaistē bez maksas apgūt trīs mācību kursus –"Praktiskā makroekonomika", “Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja” un “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi”. Lai bez maksas apgūtu kursus “Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja” vai “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi”, tiem ir jāpiesakās jebkurā NVA filiālē klātienē vai attālināti līdz šī gada 30.oktobrim, mācības jāpabeidz 120 dienu laikā no uzaicinājuma e-pastā saņemšanas dienas.

