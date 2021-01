Paplašināts dīkstāves atbalsts skaistumkopšanas nozarei

Lai sniegtu efektīvāku un plašāku atbalstu skaistumkopšanas nozarei, kam saistībā ar noteiktajiem Covid-19 drošības pasākumiem darbība ir apturēta pilnībā, Ministru kabinets ir lēmis papildināt dīkstāves atbalsta pasākumus visiem, kas šajā nozarē bija nodarbināti.

Dīkstāves atbalstu varēs saņemt ne tikai skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji, bet arī to atbalsta personāls, ja vien 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija nodarbināts skaistumkopšanas nozares uzņēmumā vai arī darbojās kā pašnodarbinātā persona.

Saskaņā ar grozījumiem no 2021. gada 1. janvāra līdz brīdim, kas tiks atcelts tiesību aktos noteiktais aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, nozarē nodarbinātie var vērsties VID savas atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai un saņemt dīkstāves atbalstu.

Būtiski, ka šajā gadījumā dīkstāves atbalsts jāpieprasa pašam darbiniekam, nevis viņa darba devējam.

Atbalstu var saņemt skaistumkopšanas nozarē strādājošie darbinieki, pašnodarbinātie (VID reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji un individuālie komersanti) un patentmaksātāji, ja darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs ir paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskas darbības uzsākšanu skaistumkopšanas jomā.

To var saņemt cilvēki, kas sniedz šādus skaistumkopšanas pakalpojumus: friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts vai publiskās lietošanas peldbaseina, kā arī skaistumkopšanas uzņēmumos nodarbinātais atbalsta personāls.

Dīkstāves atbalsts nebūs mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi. To nosaka atkarībā no nodokļu maksāšanas režīma. Pie tam, skaistumkopšanas nozares darbinieks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā pašnodarbinātā persona un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Papildus dīkstāves atbalstam VSAA piešķirs arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru cilvēkam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Atbalsts darbiniekiem

Skaistumkopšanas nozares darbinieks un atbalsta personāla darbinieks dīkstāves atbalstu var saņemt, ja bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja (juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas), kas minētajā periodā sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus.

Dīkstāves atbalsta apmērs darbiniekam ir 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim (ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie konkrētā darba devēja nav strādājis, to vidējās algas aprēķinā neiekļauj). Taču jebkurā gadījumā dīkstāves atbalsts nevarēs būt mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Mikrouzņēmuma darbiniekam atbalsta apmērs ir 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Ja skaistumkopšanas nozares darbinieks janvārī vai citā mēnesī, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu nosaka 70 % apmērā no vidējā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Atbalsts pašnodarbinātajiem (VID reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji un individuālie komersanti)

Pašnodarbinātās personas var saņemt dīkstāves atbalstu, ja sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī.

Dīkstāves atbalstu var saņemt pašnodarbinātās personas, kas reģistrējušās vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā (saimnieciskās darbības veicējs). Dīkstāves atbalsta apmērs ir 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Pašnodarbinātajiem, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, atbalsta apmērs ir 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet mazāk par 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Atbalsts patentmaksas maksātājiem

Skaistumkopšanas nozares darbiniekiem, kas ir patentmaksas maksātāji, dīkstāves atbalsta apmērs ir 500 eiro mēnesī, ja 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī bija spēkā esošs patents.

Kā pieteikties atbalstam

Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, iesnieguma veids (darba ņēmējs, pašnodarbināta persona, patentmaksātājs), periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts par dīkstāvi, apliecinājums, ka Ministru kabineta noteikumos norādītajos mēnešos sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā.

Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Par darbiniekam izmaksāto atbalstu par dīkstāvi VID paziņos arī darba devējam.

Dīkstāves atbalsts pieejams no 2021. gada 1. janvāra par turpmākajiem mēnešiem, kuros ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus. Dīkstāves atbalstam var pieteikties līdz atbalsta mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Tā, piemēram, par janvāri var pietiekties līdz 15. februārim.

Citi nodokļu jomas atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes pārvarēšanai

Joprojām ir spēkā virkne atbalsta pasākumu nodokļu jomā, kas stājās spēkā šī gada martā, pirmās ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, nodokļu samaksas termiņa pagarināšana līdz trim gadiem, ātrāka PVN pārmaksas atmaksa, iespēja nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus u.c. Informācija par tiem pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.