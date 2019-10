Pieejams ES fondu finansējums nodarbināto apmācībām

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi biedrībām un nodibinājumiem par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. Atlases otrajā kārtā pieejami 9 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

No trešdienas, 9. oktobra, līdz š.g. 9. decembrim biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari vai ir starptautisko biznesa pakalpojumu centri, var pieteikties ERAF līdzfinansējumam dažādu apmācību organizēšanai komersantiem. Pasākuma mērķis ir nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

Biedrības un nodibinājumi, kas īstenos atbalstītos projektus, organizēs apmācības dažādās jomās, piemēram, dizainā, ražošanas inženierzinībās, telemātikā un loģistikā, matemātikā, datorzinātnē, programmēšanā, mežsaimniecībā, vides aizsardzībā, projektu vadībā, valodu apmācību u.c.

Darbinieku apmācību izmaksas sīkajiem un mazajiem komersantiem no ERAF līdzekļiem plānots segt 70 % apmērā, vidējiem komersantiem – 60 %, lielajiem komersantiem - no 30 līdz 50 % atkarībā no uzņēmuma ieguldījumiem tā pētniecībā un attīstībā. Šajā atlases kārtā, tāpat kā 2016. gadā izsludinātajā programmas pirmajā atlases kārtā, pieejami 9 miljoni eiro ERAF līdzekļu, un maksimālais ERAF finansējums vienam projektam ir 900 000 līdz 3 100 000 eiro atkarībā no nozares, kuru pārstāv finansējuma saņēmējs.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 27.10.2015. noteikumos Nr. 617.

Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 08.10.2019. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.

Jautājumu gadījumā par projektu iesniegumu atlasi lūdzam sazināties ar CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas speciālistiem (tālr. 26802187).

Informācija par projektiem, kas tiek īstenoti programmas pirmās atlases kārtas ietvaros, pieejama vietnē esfondi.lv.

ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" ietvaros.