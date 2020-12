Saeima pieņem nākamā gada budžetu

Saeima trešdien, 2.decembrī, galīgajā lasījumā pieņēma 2021.gada budžetu, paredzot kopējos izdevumus 10,758 miljardu eiro apmērā, bet ieņēmumus 9,579 miljardu eiro apmērā, informē ziņu aģentūra LETA.

Par budžeta pieņemšanu nobalsoja 63 deputāti, bet 32 politiķi nobalsoja pret to.

Nākamā gada budžetam kopumā bija iesniegti 142 priekšlikumi, un deputāti neatbalstīja nevienu opozīcija rosināto ideju. Opozīcijas asu kritiku valdību pārstāvošo partiju politiķi izpelnījās, faktiski nepiedaloties debatēs.

Nākamgad konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 9,58 miljardu eiro, bet izdevumi - 10,76 miljardu eiro apmērā. Pamatbudžetā ieņēmumi plānoti 6,68 miljardi eiro, bet izdevumi - 7,84 miljardi eiro. Savukārt speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti 3,15 miljardi eiro, bet izdevumi - 3,17 miljardi eiro.

Ieņēmumu samazinājums nākamgad plānots 328 miljonu, bet izdevumu palielinājums - 744 miljonu eiro apmērā, savukārt budžeta deficīts paredzēts 3,9 procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta.

Saeima piekrita mainīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadales principu, par pieciem procentpunktiem samazinot pašvaldībām atvēlamo ienākumu daļu, tādējādi valstij nonāks 25%, bet pašvaldībām - 75% no minētā nodokļa ieņēmumiem.

Lai solidarizētos ar sabiedrību Covid-19 izraisītās krīzes kontekstā, Saeima atbalstīja Valsts prezidenta Egila Levita lūgumu iesaldēt viņa algu nākamajam gadam, tādējādi to nepaaugstinot. Saeimas dienaskārtībā ir arī grozījumi citā likumā, kas paredz iesaldēt arī valdības locekļu un ministriju parlamentāro sekretāru algas, taču par to vēl tiks lemts vēlāk. Lūgumu iesaldēt algu izteica arī Valsts kontroles vadība.

Visvairāk līdzekļu nākamgad paredzēts veselības jomai, un papildu 183 miljoni tiks atvēlēti iepriekš paredzētajai veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai.

Likums nosaka, ka, ja 2021.gadā faktiskie ieņēmumi no akcīzes nodokļa ieņēmumiem no tabakas izstrādājumiem pārsniedz attiecīgajam ceturksnim prognozētos ieņēmumus, finanšu ministram būs tiesības palielināt šajā likumā noteikto apropriāciju Veselības ministrijai onkoloģisko saslimšanu ārstēšanas nodrošināšanai.

Atalgojuma pieaugums paredzēts arī pedagogiem, un nākamgad tam papildus plānots novirzīt 33,3 miljonus eiro, bet 2022.gadā un turpmākajos gados - 49,1 miljonu eiro.

Labklājības jomā papildu finansējums 95,7 miljonu eiro apmērā paredzēts garantēto minimālo ienākumu nodrošināšanai trūcīgām personām. 70,7 miljoni novirzi minimālo pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanai, 23,8 miljoni pašvaldību budžetos paredzēti garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta finansēšanai, savukārt 1,3 miljoni eiro plānoti sociālo garantiju palielināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Pandēmijas krīze ir iezīmējusi nepieciešamību stiprināt sociālo aizsardzību alternatīvajos nodokļu režīmos strādājošajiem, teikts budžeta projekta anotācijā. Tādējādi no nākamā gada jūlija šiem nodarbinātajiem būs jāmaksā obligātās sociālās iemaksas. Līdzšinējo patentmaksas režīmu plānots saglabāt tikai pensionāriem un personām ar 1. un 2.invaliditātes grupu.

No 2021.gada par vienu procentpunktu - no 35,9 uz 34,09 procentiem - paredzēts samazināt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi. Darba ņēmējiem sociālais nodoklis paredzēts 10,5 procentu, bet darba devējiem - 23,59 procentu apmērā. Izmaiņas plānotas arī mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošajiem, un turpmāk par šī nodokļa maksātāju varēs būt tikai pats uzņēmuma īpašnieks, savukārt par darbiniekiem darbaspēka nodokļi būs jāmaksā vispārējā kārtībā.

Saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamgad speciālā budžeta ieņēmumos nonākt 97,22%, bet pamatbudžetā - 2,78%.

No nākamā gada minimālo darba algu, kas patlaban ir 430 eiro, cels līdz 500 eiro mēnesī. Līdz 1800 eiro līdzšinējo 1200 eiro vietā paaugstinās slieksni, līdz kuram piemēro diferencēto ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu. Savukārt maksimālo neapliekamo minimumu nākamgad no līdzšinējiem 250 eiro paaugstinās līdz 300 eiro mēnesī. Pensionāriem neapliekamo minimumu cels no līdzšinējiem 300 uz 330 eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa augstāko progresīvo likmi noteica 31% apmērā; līdz šim tas bija 31,4%.

Vēl uz trim gadiem - līdz 2023.gada beigām - saglabāta pievienotās vērtības nodokļa samazinātā likme piecu procentu apmērā Latvijas augļiem, ogām un dārzeņiem. Savukārt akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem nākamajos trīs gados katru gadu paaugstinās par pieciem procentiem, un ar nodokli apliks arī elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus. Paaugstināts arī dabas resursu nodoklis atsevišķiem objektiem, tostarp par sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu apglabāšanu poligonos.

Izmaiņas skars arī transporta jomu, un ceļa nodokli palielināts lielajām kravas automašīnām, komersantiem par jaudīgu automašīnu izmantošanu, kā arī līdzsvarot nodokļa likmes vieglajiem un kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem.

Atbilstoši makroekonomikas attīstības prognozēm, kur ņemta vērā pandēmijas izraisītā krīze un īstenotie atbalsta pasākumi tautsaimniecībai, iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās šogad samazināsies par septiņiem procentiem. Nākamgad ekonomikas izaugsme atjaunosies, un IKP pieaugums nākamgad plānots 5,1 procents, bet 2022. un 2023.gadā IKP pieaugums stabilizēsies 3,1 procenta apmērā, teikts budžeta likumprojekta anotācijā.

Likumā noteikts, ka valdībai līdz nākamā gada 1.jūlijam valdībai jāapstiprina plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai un, gatavojot jau 2022.gada budžetu, tā paketē jāiesniedz attiecīgie normatīvie akti, tai skaitā nosakot minimālo ienākumu atbalsta sistēmas parametru noteikšanas kritērijus, kārtību un metodi, kā arī pārskatīšanas kārtību, ņemot vērā valsts ekonomikas attīstību.

Likums stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

2021.gada budžeta un to pavadošo likumprojektu izskatīšana Saeimai prasījusi vēsturiski ilgāko laiku. Darbu ar budžeta paketi sākot 23.novembrī, kopumā šim procesam atvēlētas gandrīz 78 stundas, ieskaitot pārtraukumus, turklāt debašu runas ilgums tika saīsināts divas reizes. Šis ir arī pirmais budžets Latvijas vēsturē, kas pieņemts daļēji attālināti, izmantojot šogad ieviesto e-Saeimas platformu.