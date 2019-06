Smiltenes novada uzņēmēji piedalīsies Igaunijas-Latvijas pierobežas dienas tirgū Kalnciema kvartālā

Sestdien, 8.jūnijā, no pulksten 10.00 līdz 16.00 Kalnciema kvartālā pulcēsies vairāk kā 25 uzņēmēji no piecām Igaunijas-Latvijas pierobežas pilsētām un novadiem, tai skaitā no Smiltenes novada, lai dalītos savā pieredzē un iepazīstinātu ar saviem darinājumiem un ražojumiem.

Smiltenes novadam būs plašs amatnieku piedāvājums: Tautas lietišķās mākslas studija “Smiltene” prezentēs un piedāvās iegādāties tradicionālos tekstilizstrādājumus, koka un tās izstrādājumus, kā arī pinumus. Biedrības “Smiltenes pūra lāde” dalībnieces piedāvās iegādāties adītas rotaļlietas, zeķes, bērnu sedziņas, austus paklājus, tamborētus apģērbus, pērļu rotas. Tāpat rokdarbnieces Ilze Haka, Inga Gailuma, Evija Šube dalīsies ar saviem padomiem darinājumu veidošanā. Rokdarbniece Santa Lasmane Kalnciema tirdziņa apmeklējamiem piedāvās iespēju sevi iepriecināt ar jaunu vasaras somu no auduma, džinsa vai no mākslīgās ādas, vai vēsākiem vakariem mohēras šalles dzīvespriecīgās krāsās. Jāpiebilst, ka Santas katrs darbs ir tikai vienā eksemplārā. Arī rokdarbniece Maiga Vilciņa apmeklētājiem piedāvās pašdarinātas somas, cepures un dažādus adījumus. Iveta Purmale ar zīmolu “Smuki lini” piedāvās kvalitatīvus un veselībai draudzīgus tērpus no dabīgiem materiāliem - lina, kā arī dažādus aksesuārus un mājas tekstilizstrādājumus, savukārt Paula Timermane piedāvās pašas rokām gatavotos, skaistos šūpuļkrēslus un šūpoles bērniem “Pašas taisīts”.

Smiltenes novadu Kalnciema kvartāla tirgū pārstāvēti būs arī vairāki mazie pārtikas ražotāji. Tirdziņā īstenā latvju saimniece Ilze Briede ceps rupja maluma raušus, mīļmaizītes ar biezpienu un piedāvās pašceptu rudzu maizi ar kaņepju aizdaru. Jānis Matvejs iepazīstinās ar Smiltenē gatavoto “Abula” sidru, tāpat neizpaliks arī bez SIA “Džuibe” mājas kūpinājumiem un marinējumiem. Smiltenes tehnikums tirdziņā prezentēs tūrisma un viesmīlības audzēkņu un Smiltenes muižas Firsta madāmas Lilī radītos kārumus, kas tapuši no senām receptēm – viņu piedāvājumā būs konfektes, sezonāli sīrupi un ievārījumi.

Vietējie tirgotāji no Apes novada piedāvās dažāda veida tekstilizstrādājumus, aksesuārus, adītus un tamborētus rokdarbus. Tirgū piedalīsies Apē dibinātais uzņēmums “ZĪLE”, kas piedāvā dabai draudzīgu, modernu un unikālu upcycling koncepcijā balstītu tērpu kolekciju. Savukārt igauņu tirgotāji iepazīstinās ar savu tradicionālo keramiku, paklājiem, dažādiem mākslinieciskiem rokdarbiem un tekstilizstrādājumiem.

Pasākums tapis pateicoties Smiltenes novada pašvaldības projekta “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local) ietvaros, kura mērķis ir atdzīvināt un stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni dažādu pasākumu, kas veicina sadarbības un biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Apes novadu un Igaunijas partneriem - Setu zemi, Repinu un Vastselīnu.