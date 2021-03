“Smiltenes piens” – aizvadītā gada trešais populārākais darba devējs Vidzemē

Ceturtdien, 18. martā, svinīgā attālinātā ceremonijā tika apbalvoti aptaujas “TOP darba devējs” labākie un populārākie aizvadītā gada darba devēji, pie kuriem darba ņēmēji visvairāk vēlētos strādāt. Šī aptauja bija nozīmīga ne tikai ar to, ka tā norisinājās jau desmito gadu un aizvadītā gada ieviestajiem izaicinājumiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, bet arī ar rekordlielu respondentu skaitu, sasniedzot gandrīz 15 000 cilvēku. Tāpat arī pirmo reizi aptaujas vēsturē tika noteikti labākie darba devēji arī salīdzinoši jaunā un strauji augošā biznesa nozarē – starptautisko biznesa pakalpojumu sektorā.

Kopumā “TOP darba devējs 2020” sarakstā ir vērojamas vairākas izmaiņas salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, piemēram, vislielākais unikālo uzņēmumu skaits, ko respondenti norādījuši, visvairāk jaunu uzņēmumu sarakstā, kas iekļuvuši TOP 50, tāpat arī būtiski, ka vairākiem uzņēmumiem šogad iegūto vietu noteica vien pāris balsu pārsvars.

Latvijas iekārojamākā darba devēja titulu, “TOP darba devējs 2020”, trešo gadu pēc kārtas, neizpaliekot sīvai cīņai ar 2. un 3. vietas ieguvējiem, attiecīgi SIA “Lidl Latvija” un “Accenture” Latvijas filiāle, nosargāja AS “Swedbank”. Savukārt titulu Gada izaugsme – darba devējs, kas sarakstā pakāpies par visvairāk pozīcijām, 39. vietām, ieguva – SIA “Lidl Latvija”.

Salīdzinājumā ar pagājušā gada Vidzemes topa sarakstu, tikai viens darba devējs ir saglabājis savas pozīcijas. Par “TOP darba devējs 2020” Vidzemē atkārtoti, septīto gadu pēc kārtas, atzīts AS “Cēsu alus”, savukārt 2. vietā AS “Valmieras stikla šķiedra”. Lielākā balsu cīņa noritēja par 3. vietu, ko izcīnīja AS “Smiltenes piens”, aiz sevis 4. vietā atstājot AS “Valmieras piens”, bet TOP 5 sarakstu noslēdz SIA “Firma Madara 89”.

Aptauju “TOP darba devējs 2020” jau desmito gadu veica vadošais interneta personāla atlases uzņēmums “CV-Online Latvia” no šī gada 13. janvāra līdz 23. februārim. Šogad aptaujā piedalījās turpat 15 000 respondentu no visas Latvijas. Vairāk ar aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties topdarbadevejs.lv .