Sociālās uzņēmējdarbības akselerators “NewDoor” turpina pieņemt pieteikumus jaunajai akselerācijas programmai

Līdz 7. oktobrim turpinās pieteikumu pieņemšanas sociālās uzņēmējdarbības akseleratorā “NewDoor”. Aicināti pieteikties tie, kam ir ideja par sociāla uzņēmuma veidošanu, vai arī tie, kas jau šādu uzņēmumu ir izveidojuši. Programmu jau piekto reizi realizēs sociālās uzņēmējdarbības akselerators “NewDoor” ar “British Council” pārstāvniecības Latvijā atbalstu. Apmācību programma piecu mēnešu garumā būs vērsta tieši uz sociālo uzņēmējdarbību un tās attīstīšanu. Labākās noslēguma prezentācijas autors arī saņems 1000 eiro savas idejas attīstīšanai.

“Kad pārcēlos uz dzīvi Latvijā, biju pārsteigta, ka bērniem nav speciālu materiālu, kā mācīties latviešu valodu. Mums teica – lasiet pasakas. Bet tur taču ir tik daudz tēlainu izteicienu, kurus grūti saprast iesācējam! Tā nu sāku veidot savus materiālus, kas liek bērniem runāt un nosaukt vārdos dažādas lietas atkal un atkal. Drīzumā šo materiālu klajā laidīs izdevniecība “Zvaigzne ABC”. Priecājos, ka iestājos akseleratorā “NewDoor”, jo man nebija priekšstata par biznesu. Tur es apguvu visu, kas man palīdzēja savus produktus pārdot,” stāsta 2016. gada akseleratora absolvente, Vecāku un bērnu centra vadītāja un mācību programmas “Latviešu valoda – bērniem!” autore Olga Lezina.

“Mēs satikāmies “NewDoor” akseleratorā. Man ir liela pieredze uzņēmējdarbībā, tāpēc mani pieaicināja kā mentoru. Savukārt Mārtiņš Krūklis atnāca ar savu ideju un uzrunāja mani. Piekritu sadarboties, jo tas man bija interesants izaicinājums – saprast cilvēkus, kas nav mācījušies uzņēmējdarbību un nav uzņēmēji. Rezultātā radās Svētā Lūkasa atbalsta biedrība, kas tagad ne tikai nodrošina darbu no ieslodzījuma vietas iznākušajiem, bet arī plāno realizēt mūžizglītības un individuālās izaugsmes programmu bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimenēm,” priecīgs par akseleratoru kā tikšanās vietu ir mentors un uzņēmējs Egils Rupeks.

“New Door” akselerācijas programmai var pieteikties ikviens interesents, kurš ir sasniedzis 21 gada vecumu. Savu ideju drīkst iesniegt un arī varēs prezentēt latviešu, krievu vai angļu valodā. Pieteikuma anketa ir šeit.

Akselerācijas programma ilgs piecus mēnešus – no 2019. gada novembra līdz 2020. gada martam. Iesniegtās idejas tiks izskatītas divās atlases kārtās. Pirmajā posmā no visām tiks izraudzītas 30 idejas. To iesniedzēji tiksies ar dažādu nozaru ekspertiem ātrajās intervijās – katrs eksperts divas līdz trīs minūtes iztaujās idejas autoru. No visām šīm tiks atlasītas 12 labākās, kas novembrī uzsāks apmācības.

Apmācības notiks četros moduļos. Katra moduļa norises laiks – divas pilnas dienas vienu reizi divos mēnešos. Laikā līdz nākamajam modulim katram dalībniekam būs jāpilda mājas uzdevums. Apmācību uzdevums būs vērsts uz to, lai idejas autors spētu izveidot realizējamu biznesa plānu. Apmācību noslēgumā notiks prezentācijas sesija, kur varēs piedalīties visi interesenti, tostarp potenciālie investori. Turklāt labākās prezentācijas autors saņems 1000 eiro no ASV vēstniecības.

“Peļņa nav galvenais sociālās uzņēmējdarbības mērķis, taču tas nav arī bezmaksas darbs. Tā ir iespēja gan iestāties par sabiedrības interesēm, gan izveidot veiksmīgu uzņēmumu, gan arī piedāvāt iespēju saņemt atalgojumu par savām prasmēm tiem cilvēkiem, kuri, piemēram, reizēm nevar nostrādāt visu darba dienu bez pārtraukuma veselības problēmu dēļ. Laikā, kad darba tirgū trūkst darbinieku, tas ir ļoti svarīgi,” uzsver sociālās uzņēmējdarbības akseleratora “NewDoor” valdes locekle Marija Povilaite.