Šogad lauksaimniekiem platībmaksājumu avanss būs lielākā apmērā

Zemkopības ministrija (ZM) informē - lai mazinātu finansiālo grūtību slogu lauksaimniekiem, kurus skāra nelabvēlīgi laika apstākļi vasarā, ir pieņemts lēmums izmaksāt vienotā platības maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu lielākā apjomā nekā 50 procenti. Attiecīgi vienotais platības maksājuma avanss tiks izmaksāts 70%, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums tiks izmaksāts 85 procentu apmērā.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Ņemot vērā to, ka šajā vasarā atsevišķos Latvijas reģionos bija ilgstošs sausums, mēs esam izveidojuši jaunu atbalsta pieeju tiem lauksaimniekiem, kuriem nepieciešama palīdzīga roka laikapstākļu negatīvās ietekmes seku novēršanai – no valsts puses tiks nodrošināta lielākas platībmaksājumu avansa daļas (%) izmaksa. Jo ātrāk lauksaimniekiem būs pieejams šis finanšu atbalsts, jo ātrāk saimnieki varēs rīkoties, lai iegādātos trūkstošo lopbarību, kā arī risinātu citus saimnieciskos procesus. Skaidrs, ka laikapstākļu negatīvās sekas ir nepieciešams iespējami ātri novērst, kā arī iespēju robežās jādara viss, lai turpmāk šādas situācijas neatkārtotos - tālab arī savlaicīgi jādomā par saimniecību apdrošināšanu.”

Avansa maksājumus veiks Lauku atbalsta dienests (LAD) pakāpeniski pēc 16. oktobra, un tos saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude. Zemkopības ministrija un LAD aicina lauksaimniekus pārliecināties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vai Lauku atbalsta dienestam ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes.

Vienotā platības maksājuma finansējums 2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 11%, un provizoriskā avansa likme būs ap 58 EUR/ha, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma likmes ir nemainīgas, tāpat kā iepriekšējos gados - no 97 līdz 485 eiro par hektāru.

Vēršam uzmanību, ka Zemkopības ministrija 2. augustā Eiropas Komisijā iesniedza priekšlikumu Latvijas lauksaimniekiem atļaut izmaksāt vienotā platības maksājuma avansa izmaksu lielākā apmērā, nekā paredz regula. Ņemot vērā Latvijas un citu valstu iesniegto aicinājumu un uzstājīgo pamatojumu jeb situācijas skaidrojumu, Eiropas Komisija šā gada 17. septembrī pieņēma lēmumu atkāpties no regulas ierastās avansa maksāšanas kārtības un atļaut vairākām dalībvalstīm, t.sk. arī Latvijai, izmaksāt lielāku avansa maksājumu.





Papildu informācija par sējumu apdrošināšanas iespējām:

No 2008. gada veiksmīgi darbojas sējumu un dzīvnieku apdrošināšana. Sējumus iespējams apdrošināt pret tādiem riska faktoriem kā krusa, lietusgāzes, pārziemošana (ziemāju sējumiem), vētra. Savukārt no 2019. gada 15. jūnija ir iespējams apdrošināt sējumus, tai skaitā arī kultivētās ganības, pret sausuma riska iestāšanos. Lauksaimnieki var izmantot Eiropas Savienības atbalstu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas polišu prēmijas daļējai kompensācijai. Atbalsta intensitāte ir 7% no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem. Turklāt apdrošināšanas polisē ir jāparedz noteikts dalījums. Apdrošināšanas prēmijas daļu zaudējumu segšanai līdz 20 procentiem no gada vidējā produkcijas apjoma sedz lauksaimnieks pats no saviem līdzekļiem, un šī apdrošināšanas polises izmaksu daļa nav attiecināma uz atbalstu.





Apdrošināšanos pret sausumu šogad ir izmantojuši apmēram 40 zemnieki, kopumā apdrošinot vismaz 20 tūkst.ha.