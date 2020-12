Tūrisma forumā diskutēs, kā pielāgoties jaunajiem apstākļiem

Piektdien, 11. decembrī tiešsaistē tiks aizvadīts Latvijas tūrisma forums, kurā nozares pārstāvji izvērtēs aizvadīto gadu, diskutēs par krīzes pārvarēšanas scenārijiem, kā arī ieskicēs darbības virzienus, lai ātrāk atkoptos pēc globālās Covid 19 pandēmijas izraisītās krīzes nozarē.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētā pasākuma noslēgumā tiks sveikti arī konkursa “Jaunais tūrisma produkts 2020” un Studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji.

Lai gan šogad kopējais ārvalstu tūristu skaits ir samazinājies, vasaras periodā pieauga tūristu skaits no Igaunijas un Lietuvas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu viesi no Igaunijas jūnijā Latviju apmeklēja par 5,6% vairāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Savukārt augustā Latvijā viesojās divreiz vairāk tūristu no Igaunijas un Lietuvas. Kopumā tūristu mītnes šogad apkalpojušas vairāk nekā 300 tūkstošus ārvalstu viesu.

2020.gads ir bijis īpaši sarežģīts gan tūrisma nozares uzņēmumiem, gan nozares profesionāļiem personīgi. Arī tuvākie gadi sola daudz jaunu izaicinājumu, tādēļ šī gada tūrisma foruma mērķis ir motivēt, iedvesmot un palīdzēt neapjukt jaunajos apstākļos, saskatīt iespējas šķietami bezcerīgajā situācijā un rast motivāciju darboties jaunajā realitātē.

“Tūrisma nozare ir viena no vissmagāk skartajām šajā krīzē, tādēļ šogad forumā ar nozares ekspertiem un uzņēmējiem vēlamies pārrunātu aizvadīto gadu un iezīmētu turpmākos soļus kā labāk sagatavoties brīdim, kad ierobežojumi tiks atcelti. Šis laiks ir bijis pietiekami radošs, esam atklājuši jaunus pasākumu formātus kā hibrīdpasākumi, par kuru organizēšanu Latvijas uzņēmumi jau saņēmuši pirmās starptautiskās balvas. Tāpat šogad pirmo reizi tika atklāta prāmja līnija Helsinki – Rīga, kas daudziem somiem ļāva atklāt Latviju kā tuvu un saistošu galamērķi. Ir veiktas arī daudz citas iestrādes, lai pēc pandēmijas nozarei nodrošinātu labu starta pozīciju,” uzsver LIAA Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava.

Pretēji šobrīd valdošajam kopējam noskaņojumam, forumā aicināsim vairāk domāt un diskutēt par iespējām un pozitīvajiem piemēriem kā rast risinājumus “jaunajā normālajā”. Savos pieredzes stāstos paneļdiskusijā dalīsies arī vietējie tūrisma nozares pārstāvji, ar praktiskiem padomiem, kā pārorientēties un strādāt jaunajos apstākļos.

Latvijas Tūrisma foruma programma

10.00-10.05 Foruma atklāšana (Moderators Valdis Melderis )

10.05-10.10 Atklāšanas uzruna (Jānis Vitenbergs, Latvijas Republikas ekonomikas ministrs)

10.10-10.15 Atklāšanas uzruna (Kaspars Rožkalns, LIAA direktors)

10.15-10.45 LIAA Tūrisma departamenta atskats uz 2020.gadā paveikto (Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta direktore)

10.45-11.15 Prezentācija “Resilience through Innovation Towards Purposeful Recovery” (Nick Hall, “Digital Tourism Think Tank” dibinātājs (Lielbritānija))

11.15-11.45 Prezentācija "Pārmaiņas- izaicinājumi un ieguvumi" (Laura Valaine, ārste - rezidente psihoterapijā, Rīgas Stradiņa Univeritātes Psihosomātikās medicīnas un psihoterapijas klīnika)

11.45-12.30 Pusdienu pauze

12.30-13.00 Prezentācija “10 principi, kas ļaus radoši pārziemot krīzi” (Anna Celmiņa, NORD DDB Latvia Stratēģiskā direktore)

13.00-14.15 Paneļdiskusija “Pielāgošanās kā spēja attīstīties” (Moderators: Ēriks Lingebērziņš; Dalībnieki: Māris Jansons, restorāna “KEST” īpašnieks un šefpavārs; Gunita Štroha, atpūtas kompleksa “Mazsālijas” saimniece; Sigita Klētniece, “Cēsis inside” - pārgājienu maršruti dibinātāja; Inese Dābola, Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle, Stratēģiskais partnerattiecību direktors)

14.15-14.45 Apbalvošanas ceremonija (Konkurss “Jaunais tūrisma produkts 2020”; “Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2020.gada konkurss”)

14.45-15.00 Noslēguma performance

Dalībai forumā var reģistrēties ŠEIT.