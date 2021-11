Turpinās darba devēju un darba meklētāju reģistrācija dalībai tiešsaistes darba dienā „Darbs un karjera Latvijā”

Aicinām darba devējus un darba meklētājus reģistrēties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES rīkotajā tiešsaistes (online) darba dienā „Darbs un karjera Latvijā”, kas norisināsies šī gada 1. decembrī no plkst. 14.00 līdz 16.00 Eiropas darba dienu platformā. Dalība pasākumā ir bez maksas!

Piedaloties tiešsaistes darba dienā “Darbs un karjera Latvijā”, darba devēji un darba meklētāji, izmantojot vien datoru vai mobilo ierīci ar interneta pieslēgumu, varēs satikties tiešsaistē. Darba devējiem tā ir iespēja ne vien atrast uzņēmumam vajadzīgos speciālistus, bet arī popularizēt savu biznesu un veicināt tā starptautisku atpazīstamību, demonstrējot videomateriālus par savu uzņēmumu. Tiešsaistes darba diena ir lieliska iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam arī tos Latvijas valstspiederīgos speciālistus, kuri šobrīd dzīvo un strādā ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijā.

Šobrīd dalībai tiešsaistes darba dienā “Darbs un karjera Latvijā” jau ir reģistrējušies un brīvas darbavietas savos uzņēmumos piedāvā 35 darba devēji: AS “Air Baltic Corporation”, SIA “Cabonline Customer Service Latvia”, “Caljan LSEZ”, SIA “Clarity Labs”, SIA “Daugavas Biznesa Centrs”, SIA “Entain Latvia”, SIA “EVA-SAT”, SIA “G4S Latvia”, SIA “GroGlass”, “Health Institute”, SIA “Heisterkamp Transport Latvija”, AS “Kesko Senukai Latvia”, SIA “Lat Eko Food”, SIA “LatIgma”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Latvijas Pasts”, SIA “Lidl Latvija”, SIA “Lindstrom”, SIA “Maxima Latvija”, SIA “Optimera Latvia”, SIA “Orkla Biscuit Production”, SIA “Orkla Latvija”, VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Puratos Latvia”, SIA “ScienceSoft”, SIA “Skandi Motors”, SIA “Tesla”, SIA “Transcom Worldwide Latvia”, SIA “Vervo”, SIA “Via 3L Latvia”, SIA “Viada Latvija”, SIA “Volburg”. Savus profilus Eiropas darba dienu platformā jau ir izveidojuši un pasākumā piedalīsies 620 darba meklētāji, viņiem lielākoties ir bakalaura vai maģistra grāds, vairāk nekā 5 gadu darba pieredze, vairums ir vecumā no 25 līdz 34 gadiem.

Lai piedalītos tiešsaistes darba dienā, ir jāizveido savs profils Eiropas darba dienu platformā un jāreģistrējas dalībai tiešsaistes pasākumā „Darbs un karjera Latvijā”. Darba devējiem jāpublicē vakances un jāievieto sava uzņēmuma prezentācija. Uzreiz pēc reģistrēšanās darba devēja publicētā informācija būs redzama vietnes apmeklētājiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, un darba devējs varēs sākt saņemt pretendentu pieteikumus. Savukārt darba meklētājiem Eiropas darba dienu platformā jāievieto savs CV un jāpiesakās vakancei, lai pasākuma dienā varētu tikties ar darba devēju virtuālajā vidē.

Detalizētāku informāciju var uzzināt, sazinoties ar starptautiskās tiešsaistes darba dienas „Darbs un karjera Latvijā” Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES koordinatoriem Latvijā Agiju Mickeviču ( [email protected] , tālr. 26645566) vai Andri Segliņu ([email protected], tālr. 26591666).

Lai sniegtu atbalstu Latvijas darba devējiem vajadzīgo darbinieku piesaistē, bet darba meklētājiem piemērota darba atrašanā, NVA regulāri rīko tiešsaistes darba dienas un citus darba devēju un darba meklētāju satikšanās pasākumus. Iepriekšējā NVA un EURES tiešsaistes darba diena “Darbs un karjera Latvijā” norisinājās 2021.gada 25. maijā.