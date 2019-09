Turpinās reģistrācija dalībai NVA tiešsaistes darba dienā, jau vairāk nekā 50 Latvijas darba devēju ir pieteikuši 1003 vakances ar atalgojumu virs 1000 eiro

2019. gada 26.septembrī no plkst.10.00 līdz 16.00 Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.eu norisināsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) rīkotā tiešsaistes darba diena „Darbs un karjera Latvijā”, kurā ar Latvijas darba devējiem e-vidē satiksies darba meklētāji, kas dzīvo gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Tā būs iespēja Latvijas darba devējiem atrast kvalificētus darbiniekus, bet darba meklētājiem – labi apmaksātu darbu Latvijā. Tiešsaistes darba diena būs arī sava veida tilts, kas savienos mūsu valsts darba devējus un Latvijas valstspiederīgos darba meklētājus, kuri šobrīd dzīvo ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijas darba tirgū.

Gan darba devējiem, gan darba meklētājiem dalība pasākumā ir BEZ MAKSAS!

Lai piedalītos tiešsaistes darba dienā, ir jāreģistrē savs profils Eiropas darba dienu platformā un jāpiesakās pasākumam „Darbs un karjera Latvijā”. Darba devēji, reģistrējoties Eiropas darba dienu platformā piemērotu darbinieku atrašanai, var publicēt ne vien vakances, bet arī savu uzņēmumu prezentācijas, savukārt darba meklētājiem, reģistrējot savu profilu Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.eu, jāpiesakās vēlamajai vakancei un ar darba devēju jāsaskaņo darba intervijas laiks pasākuma dienā – 26.septembrī. Darba devēju un darba meklētāju reģistrācija turpinās.

Jau tagad vairāk nekā 50 Latvijas darba devēju Eiropas darba dienu platformā piedāvā darba meklētājiem 1003 brīvas darba vietas ar atalgojumu virs 1000 eiro, pārstāvētas tādas nozares kā informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (Amber Studios, Cognizant Latvia, Emergn Latvia, Evolution Latvia, mtc. Riga, Tet, Tieto Latvia, Visma Labs), rūpniecība un ražošana (Dinair Filton, Dižozols plus, Latvijas Balzāms, Logitech Production, Polipaks, Severstal Distribution, SSI Schaefer, Stenders, Stiga RM, Valmieras stikla šķiedra), metālapstrādes pakalpojumi (LSEZ, Trelleborg Wheel Systems Liepaja), pārtikas ražošana (Meat Union, Orkla Latvia), būvniecība (Skonto Plan Ltd, Skonto PREFAB), apdrošināšanas pakalpojumi (BTA Baltic Insurance Company, ERGO Insurance SE Latvian branch/ ERGO Life Insurance SE Latvian branch), viesmīlības pakalpojumi (AC Hotel by Marriot Riga, Mogotel, Tiamo grupa), medicīnas pakalpojumi (Jelgavas poliklīnika, MFD veselības grupa, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Vidzemes slimnīca), drošības un apsardzes pakalpojumi (G4S Latvia, Securitas Latvia), mežsaimniecības pakalpojumi (Latvijas valsts meži), mājokļa labiekārtošanas pakalpojumi un preces (Krassky, Paul Mason Properties/IKEA), transporta pakalpojumi (Rīgas satiksme), mazumtirdzniecība (Circle K Business Centre, Stockmann, Swecon, VITA mārkets), uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumi (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) un citi pakalpojumi (Amplexor Latvia, Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca, Eugesta, Your Move, Transcom Worldwide Latvia, Ventspils naftas termināls), darbu piedāvā arī Nacionālie bruņotie spēki.

Pasākuma dalībniekiem tiks piedāvāta lieliska iespēja saņemt arī bezmaksas konsultācijas - uz reģistrēto lietotāju jautājumiem tiešsaistē atbildēs NVA, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts darba inspekcijas (VDI), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM), kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji (LIAA).

Tiešsaistes darba diena „Darbs un karjera Latvijā” tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, PMLP, VSAA, VARAM, LIAA, VDI, VID, “Tele2” sociālo kustību “Latvija strādā” un projektu Your Move.

Papildu informāciju var uzzināt, sazinoties ar Eiropas darba dienas EURES koordinatoru Latvijā Andri Segliņu (e-pasts: [email protected], tālr.63429422) vai Ilzi Luīzi Mihailovu (e-pasts: [email protected], tālr.67870976).