Uzņēmēju pieredzes dienās ALTUM aicina uz tikšanos ar uzņēmējiem, kas efektīvi izmanto valsts atbalsta iespējas

Uzņēmēju pieredzes dienu ietvaros, kas visā Latvijā norisināsies no 20. līdz 24. maijam, Attīstības finanšu institūcija ALTUM aicina iepazīties ar veiksmīgiem uzņēmumiem un to pārstāvjiem, kas biznesa attīstīšanai sekmīgi izmantojuši dažādas valsts atbalsta iespējas.

Tikšanās ar uzņēmējiem notiks visos Latvijas reģionos:

Rīgas reģionā (Ikšķilē, Daugavas prospektā 1): 22. maijā plkst. 11:00 pie bērnu mēbeļu un kāpslīšu ražotāja “Snores”, kas darbojas ar zīmolu “Ette Tete”;

Vidzemes reģionā (Grasbergu ģimenes zemnieku saimniecība “Zilūži”, Kocēnu novada Bērzaines pagastā): 24. maijā plkst. 10:00;

Kurzemes reģionā (Talsu novadā, Valdemārpilī, Blaumaņa ielā 14): 22. maijā plkst. 12:00 ar savu pieredzes stāstu dalīsies kempinga "Ezermalas" vadītāja un īpašniece Terēze Riekstiņa.

Savukārt birža Nasdaq Riga 22. maijā plkst. 15:00-16:30 organizē biržas Atvērto durvju dienu, kurā ar vērtīgu pieredzi un praktiskiem padomiem, kā piesaistīt kapitālu biržā, dalīsies Attīstības finanšu institūcijas ALTUM valdes finanšu padomniece un obligāciju emisijas vadītāja Elīna Salava. Šis bezmaksas pasākums norisināsies Nasdaq Riga telpās (Valņu ielā 1, Rīgā). Tā kā vietu skaits ir ierobežots, tāpēc visi interesenti laipni aicināti pieteikties līdz 16. maijam, zvanot pa tālruni 67 212 431 vai atsūtot e-pastu uz [email protected].

No 20. līdz 24. maijam jau otro reizi Latvijā notiks Uzņēmēju pieredzes dienas, kuru mērķis ir pulcēt kopā uzņēmējus no visas Latvijas, lai savstarpēji dalītos pieredzē un uzkrātajās zināšanās. Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai darbības ilguma, aicināts reģistrēt un pieteikt savu dalību šajā iniciatīvā.

Uzņēmēju pieredzes dienu digitālo pieteikšanās platformu nodrošina Swedbank sadarbībā ar iniciatīvas partneriem – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Attīstības finanšu institūciju ALTUM. Uzņēmēju pieredzes dienas ideja ir līdzīga projektam “Ēnu diena”, taču šajā gadījumā uzņēmumus apmeklē nevis skolēni, bet gan uzņēmēji.

Uzņēmumi, kas vēlas būt pieredzes devēji, varēja reģistrēt dalību līdz 26. aprīlim, savukārt uzņēmumiem – pieredzes ņēmējiem, pieteikšanās vēl ir atvērta no 29. aprīļa līdz 14. maijam vietnē https://www.pieredzesdienas.lv/