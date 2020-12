Uzsāk aptauju par mājsaimniecību energoresursu patēriņu

7.decembrī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāk energoresursu patēriņa aptauju mājsaimniecībās. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, cik elektroenerģijas, dabasgāzes, malkas un citu energoresursu patērē Latvijas mājsaimniecības un kādi ir to izdevumi par šiem resursiem. Šāda aptauja notiek reizi piecos gados un tās rezultātus izmanto Latvijas enerģētikas stratēģijas sagatavošanā un ieviešanā, kā arī Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķiniem.

Aptaujā aicinātas piedalīties 11 tūkstoši mājsaimniecības, kas saņems vēstuli ar uzaicinājumu līdz 30.decembrim anketu aizpildīt elektroniski vietnē e.csb.gov.lv. Lai autorizētos, jāizmanto internetbanka, e-identifikācijas karte vai e-paraksts. Anketu varēs aizpildīt latviešu vai krievu valodā.

Aptaujā uzdos jautājumus par mājokli, izmantotajām elektroierīcēm un transportlīdzekļiem, kā arī energoresursu, apkures un karstā ūdens patēriņu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties pa bezmaksas konsultatīvo tālruni 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 vai rakstīt uz e-pastu [email protected].

Ja līdz 30. decembrim e-anketa netiks aizpildīta, aptaujas otrajā kārtā no 6.janvāra līdz 15.aprīlim tiks veikta telefonintervija vai intervija klātienē, ja epidemioloģiskie apstākļi to ļaus.

CSP aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un izmantot iespēju aptaujas anketu aizpildīt internetā vai aktīvi sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra atbilde. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un CSP garantē personas datu konfidencialitāti.

Iepriekšējā mājsaimniecību energoresursu aptaujā, kas notika 2015.gadā, tika secināts, ka mājsaimniecību energoresursu patēriņš veidoja gandrīz trešdaļu jeb 28 % no kopējā energoresursu patēriņa Latvijā. Viena mājsaimniecība vidēji mēnesī patērēja 182 kilovatstundas (kWh) elektroenerģijas, kas ir par 11 kWh mazāk, salīdzinot ar 2010. gadu un tās vidējie izdevumi par energoresursiem bija 904 eiro. Gandrīz katrā mājsaimniecībā Latvijā bija pieejams ledusskapis (98 %) un televizors (96 %). Automātiskā veļasmašīna bija pieejama 89 % mājsaimniecību, elektriskā tējkanna – 73 %, savukārt trauku mazgājamā mašīna – vien 11 % mājsaimniecību. Mājsaimniecībās būtiski palielinājās portatīvo datoru īpatsvars (no 24 % 2010. gadā līdz 48 % 2015. gadā), bet stacionāro datoru īpatsvars samazinājās attiecīgi no 42 % līdz 33 %.