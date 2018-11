Valkas un Valmieras jauniešu mācības ar pievienoto vērtību

Novembra sākumā jaunieši, kuri bija piedalījušies LLKC Valkas un Valmieras nodaļu organizētajās mācībās, pulcējās Naukšēnos. Tikšanās notika pie vietējiem uzņēmējiem – SIA “Bauņa sēta” īpašniekiem Diānas un Jāņa Bauņiem – viņu vīna darītavas degustāciju telpā. Tur satikās tie, kuri bija gatavi nodot vērtējumam savu uzņēmējdarbības ideju.

Bet vēl pirms tam bija mācības, kas notika piecas dienas. Tāpat kā pagājušajā gadā, pasākumu Valkas un Valmieras nodaļas organizēja kopā. Mācības uzsākām 4. oktobrī, kad jaunieši ieguva zināšanas ideju ģenerēšanā, ko atraktīvā veidā pasniedza piedzīvojumu organizācijas “Lūzumpunkts” mācību vadītājs Māris Resnis. Viņš rosināja jauniešus domāt plašāk par ierastajiem “rāmjiem”. Kā jau programmā paredzēts, turpmākās mācību dienas tika veltītas, izzinot nosacījumus uzņēmējdarbības pamatos, tirgus izpētē, risku analīzē, mārketingā un reklāmā, finanšu plānošanā un publiskajā runā, lai varētu pārliecinoši prezentēt savu biznesu ideju. Īpaši veiksmīga šogad izvērtās jauniešu tikšanās ar Olitu Untālu, ALTUM Valmieras filiāles vadītāju, kura veiksmīgi sasaistīja finanšu institūcijas piedāvājumu jaunajiem uzņēmējiem ar savas ģimenes uzņēmējdarbības pieredzi un sadarbību ar kredītiestādēm. Rezultātā izvērtās auglīga diskusija par interesējošajiem finanšu risinājumiem.

Kā vienmēr, viena no jauniešus visvairāk piesaistošākajām mācību dienām ir tā, kurā ir iespēja doties pie uzņēmējiem. Pieredzes brauciens notika 1. novembrī, to plānojām, lai pēc iespējas aptvertu tās uzņēmējdarbības nozares, kuras interesē mācību dalībniekus. Galarezultāta, jaunieši devās uz Raunas un Gulbenes novadiem. Tā kā vairākiem jauniešiem ir interese par ķiploku audzēšanu un realizāciju, tad devāmies pie nu jau plaši zināmā uzņēmuma “Latvijas ķiploks”, kura īpašnieces labprāt dalās ar pieredzes stāstu par to, kā izdevies attīstīt uzņēmumu, kas piedāvā tirgū daudzveidīgus ķiploku produktus no pašu audzētām izejvielām. Ne mazāk uzrunājoša bija arī turpat netālu esošā SIA "Latnature", kuras ražotnē top dārzeņu čipsi un dārzeņu sausmaizītes, kas gatavoti pēc īpašas receptes, tos kaltējot zemā temperatūrā – no selerijām, bietēm, burkāniem, ķirbjiem un kalē kāpostiem. Tālāk ceļš ved uz Gulbeni, kur ir dienas gardākais notikums, Ineses Veismanes kūku bodes "Gardums" apmeklējums. Jau kārtējais iedvesmojošais un šoreiz arī ļoti gardais stāsts par to, kā no hobija attīstījusies uzņēmējdarbība brīdī, kad beidzies darbs bankā un bija jādomā, ko darīt. Tas dod apstiprinājumu jauniešiem, ka jāsāk darīt un jāpapildina prasmes, un tad izdosies. Pavisam atšķirīga pieredze jauniešus gaida uzņēmumā SIA "Dabas Prieks", kas ir kafijas grauzdētava “Tīrs miers”. Šeit gūstam apstiprinājumu tam, ka nav vairs tik svarīgi atrasties tuvu patērētājiem, lai uzņēmums būtu veiksmīgs. Var dzīvot laukos, skaistā, senatnīgā vietā savā īpašumā un tirgot savu saražoto produkciju, izmantojot interneta iespējas.

Viscentīgākie mācību dalībnieki šogad bija no Burtnieku novada, jo tika sasaistītas LLKC organizētās mācības ar Burtnieku novada uzņēmējdarbības konkursu “Ideja Burtnieku novadam”. Novada izsludinātajā konkursā, kura kopējais balvu fonds ir 2600 eiro, mācību dalībnieki startēs, lai saņemtu atbalstu savas uzņēmējdarbības idejas īstenošanai. Sākotnēji mācībām pieteicās ļoti liels dalībnieku skaits (vairāk nekā 20), lielākā daļa no tiem bija Smiltenes tehnikuma audzēkņi, kuriem pietrūka motivācijas pabeigt mācības ar biznesa plāna izstrādi. Izturīgākajiem prezentētās idejas bija ļoti atšķirīgas: ķiploku audzētājas, kuras gala produktu plāno realizēt katra savā īpašā veidā, konditorejas izstrādājumu ražotājas, zivju dīķu turētāji, skaistuma radītāji, pirtnieks un citas radošas idejas.

Mācību, kas notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros, noslēgumā jaunieši saņēma sertifikātus par dalību mācībās un biznesa idejas prezentāciju. Sertifikāts dod tiesības startēt LLKC organizētajā konkursā “Laukiem būt!”. Ceram, ka viņi izmantos šo iespēju un savus darbus pieteiks konkursam. No savas puses novēlam jauniešiem būt atvērtiem turpmākai sadarbībai gan savā starpā, gan novadā, gan arī, komunicējot ar Valkas un Valmieras konsultāciju biroju konsultantiem, risinot sev svarīgus jautājumus.