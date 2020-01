VID un “Altum” rīko izglītojošu semināru uzņēmējiem “Praktiskais ceļvedis nodokļos un finansējuma piesaistē biznesa uzsācējiem”

Lai mazinātu iespējamos riskus, kas saistīti ar neatbilstošu nodokļu un finanšu plānošanu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Finanšu institūciju “Altum” 11.februārī rīko izglītojošo semināru “Praktiskais ceļvedis nodokļos un finansējuma piesaistē biznesa uzsācējiem”.

Šāds solis sperts, jo, ikdienā strādājot ar nodokļu maksātājiem konstatēts, ka daudzos gadījumos komersantiem, īpaši mazajiem uzņēmējiem, trūkst informācijas par uzņēmējdarbības plānošanu, naudas plūsmām, peļņas un zaudējumu aprēķiniem, maksājamo nodokļu aprēķiniem un tamlīdzīgiem aspektiem, kuru nezināšana apgrūtina ikdienu.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme norāda, ka viens no dienesta uzdevumiem ir veicināt, lai iespējami vairāk Latvijā strādājošajiem komersantiem būtu iespēja nokļūt kādā no lielo nodokļu maksātāju kategorijām, neatkarīgi no tā, kādā nozarē un kurā reģionā tas strādā, kā arī cik strādājošos nodarbina un kāds ir apgrozījums. “Svarīgi, lai Latvijā arvien vairāk uzņēmumu spētu veiksmīgi plānot savu darbību, attīstīties, pelnīt un dot savu pienesumu mūsu valsts tautsaimniecībai. Izglītojot uzņēmējus, stāstot par lietām, kas palīdz viņiem strādāt, mēs rūpējamies par valsts labklājību kopumā,” tā I. Jaunzeme.

“Iespēju sākt biznesu šobrīd ir vairāk nekā jebkad agrāk un finanšu pieejamība ir patiesi plaša. Vienlaikus mūsu pieredze rāda, ka biznesa izdošanās lielā mērā ir atkarīga no paša uzņēmēja un viņa komandas finanšu prasmēm, nevis no izvēlētās darbības jomas, konkurences līmeņa vai pat unikāla produkta. Nepietiekama prasme plānot finanses un izveidot reālistisku naudas plūsmu ir viens no biežākajiem “grābekļiem”, kas labām idejām traucē īstenoties dzīvē. Lai veicinātu jauno uzņēmēju biznesa ideju dzīvotspēju un sekmīgu īstenošanas, seminārā skaidrosim svarīgākos naudas plānošanas principus un biežākās kļūdas, kuras nepieļaut”, norāda “Altum” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

VID un “Altum” rīkotā semināra darbs plānots divās daļās, no kurām pirmajā tiks runāts par to, kā pareizi plānot naudas plūsmu, uzsākot uzņēmējdarbību, bet otrajā – kā pareizi maksāt nodokļus, ņemot vērā dažādus ar šo jomu saistītus aspektus, kā sadarboties ar VID un izvairīties no dažādām nepatikšanām.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc uzņēmēji aicināti neatlikt pieteikšanos: https://ej.uz/17zm