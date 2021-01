Vidzemes pārtikas ražotāji aicināti pieteikties digitalizācijas treniņam

Vidzemes pārtikas ražotāji ir aicināti pieteikties digitalizācijas treniņam “Kickstart”, kas startēs Vidzemes Inovāciju nedēļā 24. februārī un kas ļaus uzņēmumiem izvērtēt, kā ar dažādiem digitāliem rīkiem attīstīt savu biznesu.

Treniņu rīko Latvijas IT klasteris sadarbībā ar Cēsu Digitālo centru, un pieteikšanās tam ir atvērta līdz 12. februārim.

“Kickstart” treniņam tiek meklēti 6 uzņēmīgi un idejām atvērti pārtikas ražotāji, kas vēlas izprast, ko digitalizācija nozīmē viņu biznesam, vai kas jau atrodas digitalizācijas sākuma posmā un grib zināt, kurp doties tālāk. Tā laikā mentoru pavadībā dalībnieki dzirdēs uzņēmumu veiksmes stāstus, izaicinājumus ar kādiem saskaras un kā tos risina līdzīgi uzņēmumi, piedalīsies radošās ideju darbnīcās, kā arī apmainīsies ar padomiem, kā veicināt katra uzņēmuma digitālo attīstību. Tas ļaus uzņēmumiem ne tikai padziļinātāk izprast savus biznesa procesus, bet arī veidot vīziju, kā kļūt efektīvākam un konkurētspējīgākam nākotnē.

Kā atzīst Latvijas IT klastera izpilddirekotre Aiga Irmeja: "Latvijas IT klasteris, pildot arī Digitālā inovāciju centra lomu, nepārtraukti pilnveido pasākumu klāstu uzņēmumiem, kas uzsāk savu digitalizācijas ceļu. Ar šo digitalizācijas treniņu dosim Vidzemes pārtikas ražotājiem iespēju neformālā gaisotnē paskatīties uz savu ikdienu no cita skatupunkta, kas gan dotu uzņēmumiem digitalizācijas idejas, ko testēt pēc treniņa, gan, iespējams, rastu arī jaunas sadarbības ar citiem dalībniekiem."

“Kickstart” treniņš kopumā ilgst pusotru mēnesi ar trīs klātienes vai attālinātām tikšanās reizēm un mājasdarbiem. Uzņemtajiem uzņēmumiem ir jānodrošina 2 pārstāvju dalība treniņā. Pirmā diena notiks 24. februārī Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros. Lai pieteiktos pasākumam, aicinām līdz 12. februārim aizpildīt reģistrācijas anketu.

Pasākums ir tapis sadarbībā ar Cēsu Digitālo centru, un tas ir daļa no Eiropas Industrijas nedēļas (“EU Industry week 2021”) programmas. Papildus jautājumiem lūgums sazināties ar Latvijas IT klastera projektu vadītāju Inesi Mūrnieci: [email protected].