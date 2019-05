Ar 1. maiju stājas spēkā grozījumi OCTA likumā

2019.gada 1.maijā stājas spēkā grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) likumā. Grozījumu mērķis ir papildināt spēkā esošā OCTA likuma normas, jo piedāvātie risinājumi novērsīs praksē konstatētās nepilnības un ieviesīs uzlabojumus CSNg cietušo personu, apdrošinājumu ņēmēju un autovadītāju interesēs.



Infografikā apkopotas būtiskākās izmaiņas, kas skars atsevišķas nozares vai satiksmes dalībniekus kopumā:









1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.