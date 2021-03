200 eiro pabalstu senioriem un personām ar invaliditāti sāks izmaksāt 1.aprīlī

Labklājības ministre Ramona Petraviča informē, ka pirmās vienreizējā 200 eiro pabalsta izmaksas pensionāriem un personām ar invaliditāti tiks veiktas jau šo ceturtdien, 1. aprīlī.

Ministre norāda, ka šis ir gaidīts atbalsta pasākums tai sabiedrības daļai, kura jau gadu pacietīgi ievēro ar Covid-19 saistītos ierobežojumus un kurai mēnešiem ilgi ir ierobežota tikšanās ar tuviniekiem, kā arī radušies papildus tēriņi dezinfekcijas līdzekļu un sejas aizsargmasku iegādei.

“Seniori ir pelnījuši atbalstu krīzes laikā un esmu gandarīta, ka šāds lēmums ir pieņemts. Pandēmija ir ieilgusi, kā dēļ joprojām ir apgrūtināta pakalpojumu saņemšana un rodas papildus izdevumi ikdienas pamatvajadzību nodrošināšanai. Vienlaikus pieaug arī psihoemocionālā spriedze, jo mēnešiem ilgi senioriem ir ierobežota un nereti pat neiespējama palīdzības saņemšana no bērniem vai radiniekiem,” norāda ministre.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vienreizējo 200 eiro pabalstu izmaksās kopā ar ikmēneša pensiju vai pabalstu. Pirmie maksājumu saņems tie, kuriem izmaksas datums ir svētku diena, 5.aprīlis, jo jau 1.aprīlī ikmēneša maksājums kopā ar 200 eiro pabalstu nonāks saņēmēju kontos. Savukārt Latvijas Pasts nodrošinās piegādi dzīvesvietā. Pārējie maksājumi tiks veikti aprīlī līdz 26.datumam. No cilvēkiem, kuri ikmēneša pensiju, atlīdzību vai pabalstu saņem dzīvesvietā, papildu maksa par 200 eiro pabalsta piegādi netiks ieturēta.

Vienreizējs 200 eiro pabalsts saistībā ar Covid-19 izplatības dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju tiks piešķirts tiem, kuri no 2021. gada 1.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām ir Latvijā piešķirtās vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji. Tiesības uz šo pabalstu būs arī tiem, kuri saņem atlīdzību par darbspēju zaudējumu, atlīdzību par apgādnieka zaudējumu vai arī ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aprīlī izmaksās vienreizēju pabalstu arī tiem cilvēkiem, kam ir izdienas pensija, taču tikai tad, ja viņi sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet vecuma pensija nav piešķirta. Tāpat 200 eiro saņems arī tie, kam tiesības uz bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu un pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana.

Ja tiesības uz vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā ir radušās pēc 2021.gada 1.marta, to bez personas iesnieguma izmaksās 30 dienu laikā no dienas, kad būs pieņemts lēmums par pensijas, atlīdzības vai pabalsta piešķiršanu. Vienreizējo 200 eiro pabalstu izmaksās neatkarīgi no tā, vai persona ir nodarbināta.

Uz vienreizējo pabalstu nevar vērst parādu piedziņu un ieturējumus, un no tā netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Lai atbalstu nenovirzītu parādu dzēšanai, atbalsta saņēmējam jāinformē tiesu izpildītājs, norādot kontu, kurā atbalsts tiks ieskaitīts. VSAA izziņas šim nolūkam nav jāpieprasa.

Ja gadījumā kāds, kuram ir tiesības saņemt vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā, to nebūs saņēmis līdz aprīļa beigām, aicinām sazināties ar VSAA, zvanot pa tālruni 64507020 vai rakstot [email protected].