Aicina izvērtēt riskus un nedoties nebūtiskos ceļojumos ārpus Latvijas

Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 461,9 (pirms nedēļas – 496,9). Tikmēr Eiropas Savienības (ES) vidējais rādītājs pieaudzis līdz 328,9 (nedēļu iepriekš – 311,6). Latvija saslimstības ziņā ieņem 11. vietu starp visām ES valstīm.

Astoņpadsmit Eiropas Savienības valstīs vērojams saslimstības pieaugums, tostarp Igaunijā, kas šobrīd saslimstības ziņā ieņem otro vietu ES. Igaunijas kumulatīvais rādītājs aizvadītās nedēļas laikā pieaudzis līdz 1397,1 (nedēļu iepriekš – 1038,5), savukārt Lietuvas rādītājs – līdz 306,6 (nedēļu iepriekš – 242).

Pēdējo trīs nedēļu laikā Latvijā pieaudzis no ārzemēm ievesto Covid-19 gadījumu skaits – kopumā 80 cilvēkiem Covid-19 infekcija atklāta pēc atgriešanās no ārvalstīm, tostarp Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas, Ukrainas, Krievijas, Igaunijas, Lielbritānijas.

Neskatoties uz to, ka iedzīvotāji šobrīd tiek aicināti nedoties nebūtiskos ceļojumos ārpus Latvijas, epidemiologi, veicot saslimušo aptaujāšanu, novēro, ka cilvēki ir atsākuši ceļot. Ja pagājušā gada nogalē bija vērojams saslimstības pieaugums, kas vairāk saistīts ar atbraukušajiem no Lielbritānijas, Zviedrijas, Vācijas un Krievijas, tad tagad novērojams, ka saslimušie atgriezušies no brīvdienām vairākās eksotiskās valstīs, piemēram, Dominikānas, Zanzibāras, Tanzānijas un Arābu Emirātiem.

Vēršam uzmanību, ka citu valstu apmeklējums ir uzskatāms kā riska faktors, jo atsevišķās valstīs novērojams ne tikai saslimstības pieaugums, bet arī cirkulē citi Covid-19 vīrusa paveidi, kas šobrīd Latvijā vēl nav reģistrēti.

Lai mazinātu Covid-19 izplatību un jauno vīrusa paveidu izplatības risku, epidemiologi aicina iedzīvotājus turpināt atbildīgi ievērot noteiktos drošības pasākumus: pēc iespējas strādāt attālināti, ievērot fizisko distancēšanos sabiedriskās vietās, pareizi valkāt sejas masku, lai tā nosegtu degunu un muti, netikties ar cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības. Atgādinām, ka visbiežāk inficēšanās notiek tuvāko cilvēku lokā – no ģimenes locekļiem, darbavietā, starp draugiem un paziņām.