bezugunsnavdumu

Tas tikai pierada faktu, ka uzpurņa lietderība tuvojas nullei. Igauņi bijā tālredzīgākie par sprīdīšiem. Tur veikalā ejot var nenesāt, a sprīdīšzemē vecas tantes n mājas iet ar slapjo muti. Bet valstij ir vajadžigas tieši viņas, jo viņas nomirs no plaušām vai no sirds, bet uzrakstīs covidu. Pats no sevis kovids ir bezsimptomu kaite, ko arī perada fakts, ka pusei simptomu nav, un var pieņemt ka jau visi sen izslimoja. Gult';a nonāk ne ar kovid, bet ar plaušām. Laikam procents bija mazs, ka vajadzēja ar maskām palielināt saaukstēšanos.

pirms 25 minutēm, 2020.12.08 13:48