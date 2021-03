"AstraZeneca" vakcīnu atzīst par drošu

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ceturtdien "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19 atzinusi par drošu.

Kā pēc EZA drošuma komitejas sēdes preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka, "komiteja ir nonākusi pie skaidra zinātniski slēdziena - šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus".

"Komiteja arī ir secinājusi, ka vakcīna nav saistīta ar trombembolijas gadījumu vai asins recekļu vispārēja riska pieaugumu," sacīja Kuka.

Tomēr aģentūra nevar pilnībā noraidīt saikni starp retiem trombembolijas gadījumiem un vakcīnu un tāpēc sākusi papildu reto gadījumu izpēti, lai izprastu jautājumu, norādīja Kuka.

"Izmeklēšanas un pārskata laikā mēs sākām redzēt mazu skaitu gadījumu ar retiem un neparastiem, taču ļoti nopietniem recēšanas traucējumiem un tas tad izraisīja daudz koncentrētāku pārskatu," sacīja Kuka. "Balstoties uz pieejamo informāciju un pēc padziļinātas laboratoriju rezultātu, klīnisko ziņojumu, autopsiju ziņojumu un tālākas informācijas analīzes mēs joprojām nevaram pilnībā izslēgt saikni starp šiem gadījumiem un vakcīnu."

Eksperti iesaka informēt ārstus un vakcīnu saņēmējus par iespējamajiem riskiem.

EZA iesaka vakcīnas brošūrās pievienot aprakstu par šiem trombembolijas gadījumiem, lai veselības aprūpes dienestu darbinieki un pacienti zinātu par šiem retajiem asins recekļu gadījumiem.

Kā norādīja Kuka, "AstraZeneca" vakcīna "klīniskajos izmēģinājumos un koronavīrusa slimības novēršanā ir demonstrējusi vismaz 60% efektivitāti. Un patiesībā reālās pasaules liecības rāda, ka efektivitāte varētu būt pat vēl augstāka".

"Ja tā būtu es, es vakcinētos rīt," viņa piebilda.

Līdz šim virkne Eiropas Savienības valstu ir uz laiku apturējušas šīs vakcīnas lietošanu līdz brīdim, kamēr EZA sniedz savu slēdzienu.

Arī Latvija papildu piesardzības nolūkā pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), Imunizācijas valsts padomes (IVP), Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcija (VI) rekomendācijas pirmdien uz laiku apturēja vakcināciju ar "AstraZeneca" vakcīnu.

Kā aģentūru LETA informēja ZVA, lēmums pieņemts, balstoties uz ziņojumiem no atsevišķām Eiropas Savienības valstīm par trombembolijas un līdzīgiem gadījumiem, kas novēroti dažādos laika posmos pēc vakcīnas saņemšanas.

Vienlaikus SPKC, IVP, ZVA un VI uzsver, ka līdz šim nav datu par cēloņsaistību starp vakcināciju un nopietniem veselības traucējumiem. Lēmums uz laiku līdz divām nedēļām apturēt vakcināciju ar "AstraZeneca" vakcīnu pieņemts tikai papildu piesardzības nolūkā līdz brīdim, kad tiks saņemta informācija par cēloņsaistības izvērtēšanu par līdz šim ziņotajiem gadījumiem.

ZVA arī akcentēja, ka veselības sarežģījumi, tostarp trombembolijas gadījumi, var tikt novēroti iedzīvotāju vidū dažādu iemeslu dēļ, neatkarīgi no zaļu lietošanas vai vakcinācijas, jo to iemesli var būt dažādi.

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens ziņojums, kurā norādītie veselības traucējumi līdzinātos citās Eiropas Savienības valstīs ziņotajiem saistībā trombembolijas signālu, kura izskatīšanu patlaban veic EZA drošuma komiteja. Informācija par ZVA saņemtiem Covid-19 vakcīnu blakusparādību ziņojumiem tiek regulāri publicēta ZVA tīmekļvietnē.

Tikmēr otrdien EZA nāca klajā ar paziņojumu, ka aģentūra ir stingri pārliecināta par ieguvumiem no "AstraZeneca" vakcīnas. "Mēs joprojām esam stingri pārliecināti, ka ieguvumi no "AstraZeneca" vakcīnas, novēršot Covid-19 un ar to saistīto hospitalizācijas un nāves risku, atsver šo blakņu risku," preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka. Arī Pasaules Veselības organizācija rekomendē turpināt izmantot "AstraZeneca" vakcīnu.